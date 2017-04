Val Cenis (Francie) - Horským průsmykem Mont Cenis ve výšce 2081 metrů nad mořem kdysi údajně prošel Hanibal se svými slony, o stovky let později zde Napoleon I. Bonaparte nechal vystavět silnici pro své vojsko a dnes svahy Savojských Alp brázdí tisícovky lyžařů z celého světa. Středisko Val Cenis, které vzniklo spojením pěti vesnic na dně údolí, letos slaví 50 let od svého založení. V rámci velkolepých oslav hostilo závody psích spřežení, mistrovství Francie v biatlonu i mezinárodní setkání lyžujících novinářů z celého světa.

Podle švýcarské studie bylo na začátku letošní lyžařské sezóny ve Francii 325 lyžařských středisek, do kterých ročně zavítá 55 milionů lyžařů. Pouhých 13 % z nich byli Francouzi, zbytek sportovních nadšenců přijel ze zahraničí.

Val Cenis se 125 kilometry sjezdovek patří ve Francii k nejmenším alpským střediskům, může se však pochlubit několika unikáty. Nabízí například nejdelší zelenou sjezdovku v Evropě. Šestnáctikilometrová trasa s přiléhavým názvem Escargot, neboli šnek, se velmi mírným tempem vine z průsmyku Mont Cenis na italských hranicích až na dno údolí. V minulosti šlo přes vrcholky projít jen za pomoci místních průvodců, tzv. marrons, dnes lze v létě projet dokonce i autem. Cestu lemují kamenné domky pro početné správce cesty, kteří trávili za dob Napoleona zimu odklízením sněhu, v současnosti v nich najdete obchůdky s místními kulinářskými specialitami a ubytování.

Cestu lze projet i se psím spřežením. Letos v lednu se tu konaly závody nejlepších musherů světa, jízdu na saních tažených skupinkou psů si tu ale po kratší instruktáži a za bedlivého doprovodu může vyzkoušet každý. Desítky psů klidně leží ve výbězích mezi sjezdovkami a jen čekají na další zákazníky.

Další místní dominantou je vodní nádrž zakousnutá do francouzsko-italského pomezí. Nádrž Mont Cenis, třetí největší umělá nádrž ve Francii, pojme 320 milionů m3 vody a vyrobí elektřinu, která by vystačila pro chod města velkého jako Plzeň na jeden rok. Ačkoliv se nádrž nachází na francouzském území a Francouzi se o ni starají, včetně čištění, veškerá voda z nádrže odtéká do Itálie.

Místní se také rádi pochlubí recepty se sýrem Beaufort z kravského mléka nebo kozími sýry, které se vyrábí přímo ve vesnicích. Turistům nejčastěji nabízejí tartiflette, místní verzi zapečených brambor se sušenou šunkou, cibulí a obrovským množstvím sýra Reblochon. Nejde však o nějaký starodávný recept, ale jen o moderní upravenou verzi jiných receptů, která se pyšní místním názvem. Tartifla je v savojském nářečím označení pro bramboru a zlí jazykové tvrdí, že recept tohoto jednoduchého, ale hutného horského pokrmu vymysleli místní sýraři, aby si zvýšili tržby.

5 vesnic, 1 lyžařské středisko, 3 mistrovství

V roce 1967 byl pro nově vznikající středisko vybrán název Val Cenis. Nejprve se na něm podílely vesnice Lanslebourg-Mont-Cenis a Lanslevillard. Později se přidaly ještě Val Cenis Solliéres-Sardiéres, Termignon-la-Vanoise a Bramans. Na tyto vesnice navazuje o kousek dál proti proudu řeky Arc středisko Bessans, který sportovní svět zná díky běžkařským stopám a biatlonovému areálu. První lednový víkend se na místní planině mezi velehorami konal již 38. ročník maratonu, který je součástí seriálu Euroloppett. Na závěr března stejné místo, jehož atmosféru závodníci popisují jako magickou, hostilo mistrovství Francie v biatlonu, v běhu na lyžích a ve skiatlonu.

Jen o pár dní později, když se okolní kopce zelenaly čerstvou trávou, do střediska zavítaly i dvě stovky lyžujících novinářů. V rámci celosvětového setkání Mezinárodního ski klubu novinářů (SCIJ) nejprve poměřili síly v obřím slalomu, o dva dny později pak v běžeckém závodě v Bessans. Pro Českou republiku bylo toto klání mimořádně úspěšné. Kategorii juniorů v obou disciplínách jednoznačně opanoval šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch, další medaile ve svých kategoriích přidaly pro český novinářský ski klub Linda Salajková, Hana Salajková a Petr Kubka. Celkem česká reprezentace přivezla ze Savojských Alp osm medailí a v pořadí národů se umístila na skvělém druhém místě.