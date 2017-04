Damašek/Ženeva - Vzájemným obviňováním z terorismu a dětinství skončilo v pátek páté kolo nepřímých syrských rozhovorů, které se konaly pod patronací OSN. Prostředník, jímž je zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura, přesto podle agentury AP řekl, že obě strany jsou ochotny zúčastnit se příštího kola. Jeho datum má být zveřejněno, až de Mistura s výsledky dosavadních kol obeznámí Radu bezpečnosti OSN a generálního tajemníka OSN.

Zatímco de Mistura podle AP řekl, že obě strany jednaly o podstatných otázkách profesionálně, výroky obou delegací tomu nenasvědčují.

Nasr Harírí, který vyjednával za opozici, řekl o zástupcích vlády, že jsou to reprezentanti "teroristického režimu" prezidenta Bašára Asada a že se odmítli bavit o politickém předání moci. Asad je podle něj zločinec, který musí ve jménu míru odstoupit. "Vedou výhradně prázdnou debatu o boji proti terorismu," řekl o vládní delegaci. Harírí upozornil, že "mír bez spravedlnosti" není možný. "Válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nemohou být předmětem vyjednávání," řekl s tím, že pachatelé musejí být pohnáni k odpovědnosti. Prohlásil rovněž, že si přeje, aby mohl vyjednávat s někým, kdo klade zájmy národa na první místo.

Bašár Džaafarí, který vedl vládní delegaci, prohlásil, že by chtěl jednat s "vlastencem". Vysmíval se opoziční delegaci, jež se podle něj podobá skupině mládeže, která si myslí, že vystupuje v televizní soutěži Hledáme talenty a myslí si, že jí vláda předá klíče k zemi. "Jsou to loutky, žoldáci v rukou svých pánů. Vypadá to, že nedostali instrukce kromě té, aby dále podporovali terorismus a dělali zmatek," řekl Džaafarí.

Několik amerických představitelů tento týden prohlásilo, že USA se nyní nezaměřují na sesazení Asada, ale na porážku Islámského státu. Ministr zahraničí Rex Tillerson řekl, že o Asadovi rozhodnou Syřané, velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová prohlásila, že prioritou USA "už není soustřeďovat se na Asadovo svržení". Mluvčí Bílého domu Sean Spicer prohlásil, že co se Asada týče, "je třeba přijmout současnou realitu". "Musíme se zaměřit na porážku IS. USA mají v Sýrii a Iráku své priority a dali jsme najevo, že boj proti terorismu, zejména porážka IS, k nim patří," řekl Spicer.

Harírí k tomu v Ženevě řekl, že USA zůstávají přátelé a že v prioritách USA se nic dramaticky nezměnilo. Džaafarí se opřel do Haleyová, když řekl, že je ve funkci nováčkem a musí teprve "strávit a vstřebat" vývoj na ženevských rozhovorech a na jednáních o příměří v Astaně. Tam letos Rusko, Írán a Turecko uspořádaly dvě kola jednání, na nichž se upřesňovaly podmínky příměří. Další kolo se má konat v Teheránu a de Mistura řekl, že je třeba "příměří oživit". Klid zbraní byl vyhlášen v prosinci, ale v Sýrii se stále bojuje.