Ústí nad Labem - V ústecké čtvrti Všebořice se koná technoparty. Na soukromý pronajatý pozemek do krajského města se přesunuli účastníci akce, kteří přijeli k obci Chuderov nedaleko Ústí. Na akci dohlíží policie. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Původní místo je v chráněné krajinné oblasti, policisté proto účastníky vyzvali k odchodu.

Lokalita, kam se účastníci akce přesunuli, leží mimo chráněné krajinné území. "Konat budeme v případě zjištění protiprávního jednání," uvedla Bartošová.

Na místě jsou také strážníci. Případné přestupky by se podle mluvčího městské policie Jana Novotného řešili v přestukovém řízení. Technaři aparaturu připravují na dohled od všebořického sídliště. "My jsme nic nepovolovali, o ničem jsme nevěděli. Samospráva do takové věci nemůže zasahovat, to je věc policie," řekl ČTK Karel Karika, místostarosta městského obvodu Centrum, kam Všebořice patří.

Pomoci s případným měřením hluku mohou hygienici. "Nám hluk z veřejných produkcí sice nepatří, ale pokud by nás město požádalo, tak bychom mohli pomoci s měřením hluku, jsme v kontaktu se zdravotním ústavem," řekla ČTK ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Na louku u Chuderova se účastníci začali sjíždět už ve čtvrtek večer, hudbu ale nepustili a dnes uposlechli výzev policie a postupně odjížděli.

Na akci upozornila už dříve středočeská policie, podle níž se účastníci party svolávali na sociálních sítích a zahraničních webech.

Veřejná skupina C23CHTEKNO zve na facebooku na technoakci Falanx 2018 od 27. do 30. července, udané souřadnice odpovídají Chuderovu.

Podle nymburské policie za akcí stojí stejní organizátoři, kteří loni začátkem srpna uspořádali technoparty u Osečku na Poděbradsku. Bylo na ní v jednu chvíli až 6000 účastníků.

V Ústeckém kraji se konala technoparty například v roce 2015 u Červeného újezdu na Teplicku. Akce byla nahlášena jako soukromá a sjelo se na ni 4000 lidí. Letos na přelomu dubna a května se na kraji Liberce konala technoparty Czarotek, té se zúčastnilo podle policie asi 7000 lidí.