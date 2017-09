Toronto - V kanadském Torontu dnes začíná mezinárodní filmový festival (TIFF), na kterém návštěvníci budou moci zhlédnout rodinné drama Nina slovenského režiséra Juraje Lehotského. Snímek, který vznikl ve slovensko-české koprodukci, bude v prestižní sekci Současná světová kinematografie uveden v sobotu 9. září. Českou stopu nese i švédský film Borg/McEnroe o tenisových rivalech, který byl z velké části natáčen na kurtech pražské Štvanice. Festival potrvá do 17. září.

Životopisné sportovní drama Borg/McEnroe zařadil portál BBC do výběru třinácti slibných filmových počinů. "Tento film je skutečně horkým želízkem letošního TIFF," uvedla BBC.

Účast na festivalu v Torontu není pro Lehotského premiérou. Předstoupil zde již se svým debutem Slepé lásky (2008) a prvním hraným filmem Zázrak (2013). Český producent filmu Jiří Konečný ze společnosti endorfilm zdůraznil fakt, že hudbu složil Aleš Březina a v Praze ji pod jeho vedením nahrálo Bennewitzovo kvarteto se zpěvačkou Kateřinou Zikmundovou.

Současnou českou kinematografii a průmysl na festivalu bude reprezentovat České filmové centrum ve společném stánku evropských zemí pod hlavičkou European Film Promotion.

Torontský festival se v posledních letech stal místem, kde se lidé seznamují často s filmy, které poté získají prestižní americké Oscary. BBC v této souvislosti předpokládá úspěch například životopisnému dramatu First They Killed My Father režírovaného Angelinou Jolieovou, romantickému snímku Breathe režiséra Andyho Serkise, dramatu Stars Don't Die in Liverpool či kriminálnímu snímku Roman Israel, Esq.