ČTK/Zavoral Libor

Teplice - V lázeňských Teplicích je ode dneška v dlažbě dalších deset takzvaných kamenů zmizelých, které připomínají osudy někdejších židovských obyvatel. Do chodníku vsazené dlažební kostky mají upozornit nejen na jednotlivce a konkrétní osoby, ale i na dějiny druhé světové války. Izraelský velvyslanec v Česku Daniel Meron řekl, že kameny mají sloužit jako memento, protože i v současnosti je nutné bojovat proti antisemitismu a rasismu.

"Narodil jsem se v Teplicích, v září 1938 jsme byli donuceni odstěhovat se do Prahy, a pak jsme odjeli transportem do polské Lodži," řekl sedmaosmdesátiletý František Lederer před vilou, kde žil před druhou světovou válkou se svými rodiči. Právě jejich jména jsou na kostkách napsána. Elly Ledererová a Richard Lederer zahynuli v Lodži. "Jsem rád, že se teplická židovská obec takto snaží připomínat ty události," doplnil Lederer, který se po válce vrátil z Osvětimi do Čech a v současnosti žije v Krupce na Teplicku.

Tradici pokládání kamenů zmizelých před domy, ve kterých žily oběti holokaustu, založil v roce 1992 německý umělec Gunter Demnig. Po Evropě jsou jich už desítky tisíc. Kameny mají ukázat, že oběti holokaustu nebyly jen bezejmenná masa, ale že jsou za nimi konkrétní lidé.

V Teplicích prvních čtrnáct takových kamenů položili v roce 2008. "Dnes pokládáme deset a dalších 20 máme v plánu v nejbližší době," řekl ČTK předseda teplické židovské obce Oldřich Látal. "Akce probudila velký zájem veřejnosti, ozývají se Židé, kteří dřív v Teplicích měli své rodiny," poznamenal.

V lázeňském městě žilo před válkou zhruba 5500 Židů, v současnosti má židovská obec 131 aktivních členů z Teplic a okolních měst. "Pokud si to (tragické osudy) nebudeme připomínat, tak se možná staneme živými účastníky něčeho podobného," řekl primátor a senátor Jaroslav Kubera.

Někteří pamětníci, jejichž rodinní příslušníci se objevují na kamenech zmizelých, vypráví o svých osudech studentům a školákům. "Jezdil jsem i do Německa a mluvil jsem tam se studenty, říkal jsem jim, že proti nim nic nemám, že oni za to nemůžou, že hlavní strůjce (zla) byl Rakušan," řekl Lederer. V Teplicích se podle něj žilo před rokem 1938 velmi dobře a nikdo nedělal žádné rozdíly mezi Čechy, Němci a Židy.