Washington - Patnáct a půl hodiny promlouval nepřetržitě z tribuny amerického Senátu Jeff Merkley z Oregonu, aby zablokoval připravované hlasování o příštím soudci nejvyššího soudu Neilu Gorsuchovi. Podle kongresové statistiky byla jeho řeč osmou nejdelší v dějinách Senátu. Merkleyho předlouhý projev byl ukázkou takzvaného filibusteru, tradiční zdržovací taktiky v americké parlamentní praxi. Senátor začal mluvit v úterý, skončil ve středu místního času.

Gorsuch má nahradit loni zesnulého Antonina Scaliu, který patřil stejně jako on ke konzervativně smýšlejícím soudcům, a doplnit tak počet členů nejvyšší soudní instance Spojených států na devět. Devětačtyřicetiletý bývalý federální odvolací soudce je znám jako obránce náboženských svobod a zastánce soudního přezkumu vládních regulací. Jeho zvolením by stejně jako za Scalii měli u soudu konzervativci převahu pět ku čtyřem, což se demokratům nelíbí.

Podle amerických parlamentních zpravodajů se dnes v Senátu schyluje k "jadernému" řešení. Podle dosavadních regulí může Senát filibuster zastavit a debatu omezit většinou 60 hlasů, které republikáni nemají. "Jaderné" řešení má spočívat v tom, že tuto hranici sami republikánští senátoři hlasováním sníží na pouhou nadpoloviční většinu, což jim senátní pravidla umožňují. Republikáni mají ve stočlenné horní komoře Kongresu 52 hlasů.

Podle amerických komentátorů by tento krok ještě víc prohloubil propast mezi oběma parlamentními stranami, která se už rozevřela zvolením Donalda Trumpa do funkce hlavy státu. Spolupráce republikánů a demokratů by v budoucnu byla velmi obtížná. Omezení filibusteru navíc vyvolává pochyby i u některých republikánů.

Zastánce senátních tradic John McCain, republikán ze státu Arizona, například varoval před "děsivými následky". Vyjádřil obavy, že snížení hranice pro zablokování filibusteru budou v budoucnu sami republikáni litovat. Trump je ale opačného názoru a "jaderné" řešení podpořil. Podle šéfa senátních republikánů Mitche McConnella bude soudce Gorsuch dnes nebo v pátek "tak či onak" zvolen.