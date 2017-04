Ivanovice na Hané (Vyškovsko) - V násadkovém rybníku Rybníkářství Pohořelice v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku uhynuly desítky metráků ryb, škoda se předběžně pohybuje kolem milionu korun. Uhynulé ryby pracovníci firmy stále ještě sbírají. ČTK to dnes řekl ředitel firmy Roman Osička. Příčina úhynu není známá.

"Nevíme přesné příčiny, proč k tomu došlo, proto jsme požádali patřičné orgány o spolupráci v této věci. Máme i podezření na to, že mohlo něco vniknout do přítokové vody, třeba z okolních polí nebo někde z čističky. Ty ryby byly v dobré kondici, stalo se to nárazově," popsal ředitel.

Šlo o malé násadkové ryby, které firma měla převážet k nasazení do rybníků, podle ředitele mohly jednotlivě vážit asi 15 dekagramů. Šlo o kapry, tolstolobiky, sumce nebo candáty.

"Všechny ryby ale neuhynuly. Ty, co zůstaly, zkusíme do rybníků vysadit. Těžko ale říct, jestli se chytí," řekl ředitel.

"Zjistili jsme větší úhyn ryb, na místě máme jednotku z Vyškova a chemickou laboratoř z Tišnova, která vodu analyzuje," řekl ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský. Kdy budou přesné výsledky analýzy, není známo.