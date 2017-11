Říčany (u Prahy) - V Říčanech u Prahy a okolí začal platit zákaz tranzitu kamionů nad 12 tun. Řidiči, kteří nemají v místě nakládku nebo vykládku, nemohou oblastí projíždět a hrozí jim pokuta. Zákaz se týká zejména silnice druhé třídy číslo 101, která slouží jako přivaděč k dálnici D1. Kvůli nedokončenému Pražskému okruhu si tudy zkracují řidiči na trase mezi Plzní a Brnem na jedné straně a Hradcem Králové či Mladou Boleslaví na straně druhé. Strážníci na silnici 101 po odhalení nových značek začali okamžitě zastavovat řidiče.

Prvním z provinilců byl slovenský šofér, který měl namířeno do Kozojed. Strážníci ho zatím nepokutovali. Kamion se musel na dalším kruhovém objezdu otočit, jet zpátky k D1 a pokračovat přes Prahu. Podle velitele městské policie Václava Řezáče budou strážníci tyto přestupky zpočátku řešit napomenutím a pokuty začnou dávat až od příštího týdne. Na místě mohou řidiči zaplatit až 2000 korun. Na kontroly budou mít říčanští strážnici vyčleněnou zvláštní hlídku. Mimo katastr města budou kamiony zastavovat případně republikoví policisté.

Říčany reagují na iniciativu Prahy, která připravuje podobně razantní opatření. "Jsme obětí nedostavěného Pražského okruhu a už tou obětí nechceme být dál," řekl starosta Vladimír Kořen (Klidné město). "Jsou to řádově tisíce kamionů denně a my nemůžeme být nadále zkratkou," dodal. Poukázal na to, že kamiony znamenají dopravní zátěž a podepisují se na špatném stavu silnic.

Zákaz na silnicích druhé a třetí třídy se dotkl dopravců, kteří nemají v katastrálních územích města Říčany sídlo firmy, vykládku či nakládku a jejichž řidiči si Říčanskem krátí cestu. Omezení platí na poměrně rozsáhlém území od Křenic na severu až po Mirošovice na jihu a upozorňuje na něj celkem 26 značek. "Nechceme přenášet tranzitní dopravu o vesničku dál, protože to by bylo nekolegiální," uvedl Kořen. Opatření se ale nevztahuje na rušnou Černokosteleckou ulici, což je silnice první třídy určená pro dopravu mezi kraji. "Prosadit tam takovou značku je prakticky nemožné," podotkl Kořen.

Nákladní doprava z lokality nevymizí zcela, na území Říčan je mnoho logistických skladů a městem budou projíždět i menší nákladní auta. Proto byly na silnici 101 ve spolupráci s krajem umístěny vysokorychlostní váhy, které váží každou nápravu projíždějícího vozidla zvlášť. Ukázalo se, že denně tudy projedou desítky přetížených aut. Průjezd vozidel v Říčanech monitorují také kamery úsekového měření rychlosti.

Radní David Michalička (Klidné město) uvedl, že radnice si dělala průzkum v jiných městech, která podobné opatření zavedla. Navštívila mimo jiné Velké Meziříčí, kde ale byly počty projíždějících aut mnohem nižší. Radnice chce, aby se informace o zákazu tranzitu rychle dostaly do centrálních registrů. "Těch map a navigací je několik v Evropě a maďarský řidič asi těžko jede podle mapy.cz., takže se to musí dostat do centrálních registrů. Ale už jsme ten proces rozjeli," dodal Michalička.

Starostové z východního okolí Prahy nedávno podepsali memorandum, v němž žádají co nejrychlejší dostavbu Pražského okruhu mezi D1 a Štěrboholskou spojkou. Stavba by podle nich měla být zahájena nejpozději v roce 2020.