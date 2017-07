Praha - Přes Česko se dnes přesunul vydatný déšť, komplikoval dopravu, zaměstnal hasiče a zvedl hladiny řek hlavně v Praze a ve většině Středočeského a Plzeňského kraje. Dopoledne byl vyhlášen druhý povodňový stupeň na Kocábě ve Štěchovicích a první stupeň bdělosti na dalších místech. V Praze přetekla hráz rybníků v Radotíně a Řeporyjích. Ve středočeských Černošicích evakuovali základní školu kvůli podezření, že voda narušila základy objektu. Srážky se ze západní poloviny Čech během dne přesunuly na sever, odpoledne od jihu slábly a ustávaly.

Extrémní déšť ráno přerušil provoz na frekventované železniční trati mezi Prahou a Berounem. Vlaky se zastavily, když se u Černošic na trať sesunul svah. V 08:30 byl provoz obnoven po jedné ze dvou kolejí, mezi Radotínem a Dobřichovicemi jezdí dál náhradní autobusy, jejich linky byly prodlouženy z Černošic k Nádraží Radotín. Některé dálkové vlaky jezdí odklonem přes Rudnou u Prahy a se zpožděním. Komplikace se podle webu Českých drah očekávají až do pátečních 12:00, podle mluvčí Českých drah Moniky Bezuchové budou do pátku platit obdobná opatření jako dnes.

S omezeními je třeba do 21:00 počítat i na trati z Kolína do Kutné Hory, ve Starém Kolíně totiž ráno spadl na koleje strom, do kterého narazil vlak. Nikdo se přitom nezranil, ale provoz je tam kvůli přetrženým trolejím jen po jedné koleji.

Hasičům v Praze a Středočeském kraji dnes kvůli vydatnému dešti přibylo výjezdů, především čerpali vodu ze zatopených sklepů či suterénů. Ve středních Čechách vyjížděli kvůli počasí víc než 200krát, v Praze takových událostí řešili přes 70. Ze školy v Černošicích kvůli možnému narušení statiky dopoledne evakuovali zhruba 300 menších dětí, další starší děti učitelky poslaly domů. U rybníka v Lidicích voda uvěznila dva lidi v autě, vyvázli bez zranění.

V Praze byla zřejmě nejzávažnější situace v Radotíně, kde napršelo přes 110 milimetrů vody. V oblasti Na Cikánce přetekla voda přes hráz rybníka a nedaleko radotínské cementárny byla kvůli sesuvu podmáčené půdy uzavřena silnice, kudy jezdí i autobusy MHD. Voda zaplavila v Radotíně i několik sklepů a komunikací. V centru hlavního města pak magistrát doporučil omezit vstup do Stromovky a Letenských sadů. Hrozí pády stromů a větví.

V Pardubickém kraji zaznamenali energetici po nočních bouřkách a přívalových deštích osm poruch na vedeních vysokého napětí. Postiženy byly všechny okresy, závady ale už odstranili. Hasiči v regionu odstraňovali na desítkách míst spadlé stromy a větve a čerpali vodu po přívalových deštích.

Komplikace kvůli počasí zaznamenali i v Olomouckém kraji. Už druhý den tam vyjížděli hasiči do terénu kvůli silnému větru, který lámal stromy a větve. Popadané stromy zatarasily komunikace, cyklostezky, nad ránem také zastavily provoz na železnici u Štarnova na Olomoucku.

Povodňová pohotovost platí do pátečního rána v Praze, v okresech Beroun a Praha-západ ve Středočeském kraji a Plzeň-jih a Rokycany v Plzeňském kraji. Výstraha na vydatné až extrémní srážky platila do 17:00 pro Prahu, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Třeba na středočeských stanicích Husinec-Řež a Kralupy nad Vltavou napršelo za šest hodin víc než 50 milimetrů srážek, to je 50 litrů na metr čtvereční.

Dopoledne byla vyhlášena povodňová bdělost na Klabavě v Rokycanech a v Hrádku i na pražském Botiči v Nuslích, kolem 18:00 stále platila v Rokycanech a nově na Úslavě v Koterově. Na prvním stupni povodňové aktivity zůstávala odpoledne Kocába ve Štěchovicích, Botič už se vrátil do normálu.

Praha

Extrémní déšť v Praze dnes způsobil největší potíže v Radotíně. Přetekl tam jeden z rybníků, sesunul se svah, který zastavil provoz autobusů MHD, a voda vytopila školu i hasičskou zbrojnici. První stupeň povodňové aktivity byl dopoledne vyhlášen na Botiči a zřejmě dnes ještě čeká Litovicko-Šárecký potok, do kterého Lesy hlavního města vypustí vodu z nádrže Jiviny. Hydrometeorologové vyhlásili povodňovou pohotovost pro celé území hlavního města, výstraha platí do pátečního rána.

"Podle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu budou srážky v Praze pokračovat ještě jednu až dvě hodiny se snižující se intenzitou, jejich úhrn nepřesáhne deset až 15 milimetrů. Po dvou hodinách by měly ustat," řekl po 16:00 mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nejzávažnější situace byla v Radotíně. V oblasti Cikánka přetekla voda hráz rybníka, který naplnila voda z okolních strání a potoků. Vytopeny byly sklepy a zhruba dvěma až třem desítkám lidí z oblasti hrozila dopoledne evakuace. "Voda se však potom vracela zpátky do koryta, a tak v oblasti Cikánky nebylo provedeno žádné protipovodňové opatření," uvedla mluvčí Prahy 16 Jan Hejrová. Povodňová komise bude postupně kontaktovat občany z jednotlivých nemovitostí a zjišťovat, jakou pomoc budou potřebovat.

Sesuv podmáčené půdy zastavil provoz autobusů linky 255 mezi zastávkami Cementárna Radotín a Zadní Kopanina. Žádné další potíže DPP nezaznamenal.

První stupeň povodňové aktivity byl dopoledne naměřen na Botiči v Nuslích. Hladina potoka tam dosáhla výšky 1,2 metru. Kromě Botiče byly problémy v Řeporyjích, kde voda přetekla hráz rybníka.

"Lesy hlavního města dnes zahájí regulaci hladiny nádrže Jiviny vypouštěním tří metrů krychlových vody do Litovicko-Šáreckého potoka. V důsledku toho na zmíněném vodním toku v Praze 6 nastane první stupeň povodňové aktivity," uvedl Hofman.

Magistrát kolem poledne také doporučil lidem omezit vstup do Stromovky a Letenských sadů. A to kvůli možnému pádu stromů a větví.

Hasiči museli do 18:00 zasahovat u 71 událostí spojených s vydatným deštěm. "Po 17:00 hodině se situace začala uklidňovat, hasiči zasahovali u případů zatopených sklepů po celém území Prahy. Jednalo se většinou o menší případy, kdy pražským profesionálním hasičům pomáhali kolegové z dobrovolných sborů v okrajových částech Prahy," řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Hasiči celý den monitorovali rozvodněný Radotínský potok. V něm podle Kavky odpoledne začala hladina klesat.

Nejvíce práce měli hasiči právě v Radotíně. "V ulici K cementárně se valila dešťová voda po komunikaci a způsobila lokální problémy. V Radotíně byly zatopené sklepy a dvory. Voda se částečně dostala i na dvůr hasičské stanice. Její provoz však nebyl omezen," uvedl Kavka. V Radotíně rovněž voda zatopila v místní škole část tělocvičny. Hasiči odčerpali vodu a vytvořili z pytlů s pískem hráz.

Na Starém náměstí v Ruzyni museli odstranit velký pařez, který zatarasil česlo potoka a hrozilo jeho vylití. Odstraňovali také stromy padlé na silnici.

Středočeský kraj

V části Středočeského kraje extrémně prší a bude tam dál vydatně pršet. Meteorologové ráno vydali výstrahu pro okresy Beroun, Příbram a Praha-západ, a to s nejvyšším stupněm nebezpečí. Upozornili na to, že hrozí podemletí krajnic a mostů. Kvůli sesuvu svahu na trať Praha-Beroun u Černošic byl do 8:30 zastaven provoz vlaků. Od 8:30 se podařilo jednu kolej zprůjezdnit, vlaky nabírají zpoždění až několik desítek minut.

Na stanici Dobřichovice spadlo za posledních šest hodin více než 50 milimetrů srážek. "Na jihozápadě Středočeského kraje i v sousedních okresech Plzeňského a Jihočeského kraje nadále vydatně prší, v nejbližších hodinách může ojediněle spadnout dalších 30 milimetrů," varovali před vytrvalým deštěm meteorologové.

Na frekventované železniční trati spojující hlavní město a Beroun byl ráno úplně zastaven provoz poté, co se u Černošic na trať sesunul svah. V 8:30 byl provoz obnoven po jedné ze dvou kolejí, i tak ale mezi pražským Radotínem a Dobřichovicemi jezdí nadále náhradní autobusová doprava, autobusové linky byly prodlouženy z Černošic do zastávky Nádraží Radotín. Některé dálkové vlaky jezdí v úseku výluky odklonem přes Rudnou u Prahy a se zpožděním. Komplikace se podle webu Českých drah očekávají až do 21:00.

S omezením musejí počítat také cestující na trati z Kolína do Kutné Hory. Ve Starém Kolíně spadl ráno na koleje strom, do kterého narazil vlak. Při nehodě se nikdo nezranil. Na trati je v současnosti kvůli přetrženým trolejím umožněn provoz pouze po jedné ze dvou kolejí, vlaky nabírají zpoždění. Komplikace na této trati se očekávají až do 18:00.

Na řece Kocábě ve Štěchovicích u Prahy byl dnes dopoledne kvůli vydatnému dešti vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Meteorologové nevylučovali, že Kocába dosáhne třetího stupně a že se rozvodní i další řeky nejen ve Středočeském kraji. Ve 14:30 Kocába klesla na první stupeň povodňové aktivity. Podle mluvčího středočeských hasičů Jaroslava Gabriela byla evakuována základní škola v Černošicích, a to kvůli podezření, že voda narušila základy objektu.

Kromě černošické školy zasahovali hasiči také u rybníka v Lidicích, kde voda uvěznila dva lidi v autě. Na místo hasiči vyslali jeřáb, který ale nakonec nebyl potřeba. "Auto bylo vyproštěno klasickým navijákem, posádka vozu byla bez zranění," řekl Gabriel.

"Ze školy jsme evakuovali zhruba 300 menších dětí, které jsou sdružené v tělocvičně. Další starší děti byly učitelkami propuštěny domů," uvedl Gabriel. Informace o výsledku statického průzkumu neměl.

Podle něj hasiči od 7:00 do 15:30 řešili v souvislosti s počasím 203 událostí, 35 jich stále řeší. Jen v Černošicích jeli k 50 událostem. "Zásah v Černošicích kvůli velkému počtu události na malém území neřídí operační důstojník z Kladna, ale operační skupina přímo na místě," uvedl Gabriel.

Na Kocábě ve Štěchovicích u Prahy byl druhý stupeň povodňové aktivy vyhlášen v 10:40.

Meteorologové pro Středočeský kraj vydali další výstrahu před extrémními srážkami s extrémním stupněm nebezpečí. V platnosti je až do 17:40. Do pátečních 7:00 je v plastnosti také výstraha před povodněmi.

Olomoucký kraj

Již druhý den vyjíždějí dnes hasiči v Olomouckém kraji do terénu kvůli silnému větru, který způsobuje především pády stromů a větví. Popadané stromy zatarasily na některých místech komunikace, cyklostezky, nad ránem také zastavily provoz na železnici u Štarnova na Olomoucku. Dosud hasiči zaznamenali 11 výjezdů, nikdo nebyl zraněn. ČTK tom sdělila mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Hasiči zasahují po celém území kraje, do terénu vyjíždějí od středečního odpoledne. Ve Městě Libavá například spadl strom na část domu a přístřešek. V Březové na Olomoucku zatarasil cyklostezku a v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku odstraňovali hasiči spadlý strom z komunikace. V Bělkovicích - Lašťanech na Olomoucku strom poškodil dráty elektrického vedení, uvedla Hacsiková.

Hasiči dnes zasahovali kvůli ulomené větvi v Dětřichově a také ve Štarnově, kde spadl strom do kolejiště. Silný vítr bude v kraji foukat podle meteorologů i nadále. "Vítr nyní dosahuje průměrné rychlosti čtyři až deset metrů za sekundu, v nárazech je to deset až 15 metrů za sekundu. Vítr bude foukat i v pátek, ale už ne v takové intenzitě," řekl dnes ČTK pracovník ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Intenzivní srážky, které jsou v Čechách, se naopak kraji vyhnou.