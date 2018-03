Islámábád/Praha - Pákistánský soud dnes nerozhodl o propuštění na kauci u Češky zadržené v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Opět bude soud jednat 20. března. V případu jsou další obvinění, jeden z nich předstoupil spolu s Češkou před soud dnes, další dva by se k nim měli připojit při příštím soudním jednání. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Soud měl podle dřívějších informací v případu jednat až 17. března, nakonec se k případu vrátil už dnes. "Češka předstoupila i s dalším obviněným před soudce, slyšení trvalo zhruba 15 minut," uvedla Valentová. Podle ní státní zástupce žádal u obou obviněných, aby soud kauci nepřijal. O propuštění Češky na kauci, které žádá její obhájce, ale dnes soud nerozhodoval. "K žádosti se soud nevyjádřil," řekla Valentová.

Češka tak podle mluvčí ministerstva zahraničí zůstává ve věznici v Láhauru, v křídle pro ženské vězeňkyně. "Na místě soudu byl dnes přítomen náš honorární konzul, měl možnost s dotyčnou Češkou krátce pohovořit, dal jí dopis od rodiny," podotkla Valentová.

Další soudní jednání se bude konat 20. března. "Tam máme informaci, že by měli být předvedeni před soud ještě další dva obvinění," uvedla Valentová. Úplný počet obviněných v případu ale zatím není jasný.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v ženině kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.