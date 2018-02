Praha - Švédská zpěvačka a producentka Karin Elisabeth Dreijerová představila dnes v pražském Foru Karlín svůj sólový projekt Fever Ray. Dvaačtyřicetiletá umělkyně uvedla také nové album Plunge, které vydala loni v říjnu. Deska je podle autorky především o svobodě - politické, ale i například sexuální. Zpěvačka proslulá svým řezavým vokálem za svůj nejnovější počin sklízí mezi kritiky pozitivní recenze.

Její debutové album Fever Ray, které vyšlo v roce 2009, pojednává mimo jiné o poporodní depresi, kterou zažila po narození druhé dcery. Deska je plná tajuplných zvuků či předimenzovaných vokálů. Obsahuje třeba skladby If I Had a Heart, When I Grow Up či Keeep the Streets Empty for Me. Tvorbu Fever Ray charakterizuje rovněž výrazná vizuální stránka. Zpěvačka totiž nosí různé masky, pomalovává si obličej, její klipy pak působí jako krátké experimentální filmy.

Dreijerová je rovněž známa jako polovina temného elektronického dua The Knife, ve kterém působila se svým bratrem Olofem. Kapela vznikla v roce 1999 a vydala celkem pět desek - poslední s názvem Shaking the Habitual v roce 2013. Její produkce si mohli užít i čeští fanoušci, skupina vystoupila v témže roce na festivalu Colours of Ostrava. The Knife jsou držiteli několika cen, včetně švédských Grammis.

Rodačka ze švédského Gothenburgu své hudební zkušenosti získávala jako zpěvačka a kytaristka v rockové kapele Honey Is Cool. V minulosti spolupracovala například i s norskou taneční formací Röyksopp.