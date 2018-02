Praha - V Praze v souvislosti s chřipkou zemřelo letos deset lidí, devět z nich starších 60 let. Tři desítky skončily v nemocnici na odděleních ARO nebo JIP. Hygienická stanice hlavního města Prahy o tom dnes informovala na webu. Počet nemocných s hlášenými akutními infekcemi dýchacích cest zůstává přibližně stejný jako předchozí týden, tedy 1250 na 100.000 obyvatel.

Vzhledem ke skončení jarních prázdnin přibylo nemocných hlavně mezi dětmi ve věku šest až 14 let a mladými od 15 do 24 let. Mírně rostl počet nemocných také mezi staršími 60 let, pro něž je chřipka obzvlášť nebezpečná podobně jako pro chronické pacienty. Mnohé nemocnice a domovy důchodců proto zakázaly návštěvy.

"Významně klesl podíl onemocnění chřipkou vůči onemocnění ostatními respiračními viry," uvedli hygienici. Od běžné virózy či nachlazení se chřipka liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia.

V celém Česku počet nemocných v osmém kalendářním týdnu rostl jen mírně, bylo jich asi 1954 na 100.000 obyvatel. Loni byla v únoru epidemie chřipky už na ústupu, letos začala až na začátku února. Obvykle trvá čtyři až osm týdnů. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 108 jich zemřelo.

Návštěvy pacientů omezila většina pražských nemocnic. Úplný zákaz mají Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Františku. V Thomayerově nemocnici v Krči lidé nesmějí za pacienty na infekčním oddělení, oddělení geriatrie a následné péče. V Motole zákaz platí pro pneumologickou kliniku a léčebnu dlouhodobě nemocných.