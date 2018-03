Praha - V Praze dnes vyhlásí vítěze 25. ročníku filmových cen cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) Český lev. Nejvíce nominací získal rodinný film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy. Laureáti převezmou ocenění v Rudolfinu. Galavečerem 25. ročníku Českých lvů bude v přímém přenosu České televize provázet Adela Vinczeová.

Celkem 136 hlasujících akademiků vybíralo z 25 celovečerních hraných a animovaných filmů a 26 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2017. O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích.

Nejvíce nominací získal rodinný film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy. Snímek o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině získal 15 nominací. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play z roku 2014. O dvě méně má snímek Po strništi bos Jana Svěráka a deset nominací získalo politické drama Milada v režii Davida Mrnky.

Třetím rokem budou udíleny také ceny za televizní tvorbu, letos ve dvou kategoriích. Své počiny doporučili čtyři vysílatelé - Česká televize, HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Prezidium ČFTA bude udělovat během ceremoniálu také cenu za mimořádný přínos české kinematografii.

Letos ČFTA upravila pravidla udělování cen Český lev poté, co někteří filmaři kritizovali postup producentů loňského vítězného filmu Masaryk, který obdržel ocenění ve 12 kategoriích. Vadilo jim, že tvůrci nechali drama režiséra Julia Ševčíka promítnout jen sedm dnů před koncem roku v jediném kině. Podle nových pravidel by se Masaryk do soutěže bez oficiální premiéry už nedostal.