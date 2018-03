Praha - V pražském Paláci Akropolis dnes předají ceny české hudební kritiky Apollo za album roku 2017. Cenu může získat trio Wild Tides za nahrávku Sbohem a šáteček, táborské duo Kalle (Saffron Hills), debut skupiny Cold Cold Nights s názvem (The) Last Summer, nahrávka Kingdom Come od brněnských Fiordmoss, letošní album kapely J.A.R. Eskalace dobra, deska Bez klobouku Boss rapera Kapitána Dema a první album Rána kytarové skupiny Role.

Hudební publicisté prostřednictvím elektronického formuláře vybírali z desek, které v Česku vyšly od listopadu 2016 do 30. listopadu 2017.

Cenu Apollo, jejíž součástí je 60.000 korun od Ochranného svazu autorského (OSA) a soška od Maxima Velčovského a Jana Jaroše, naposledy získal hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné. Jeho nahrávka s názvem These Semi Feelings, They Are Everywhere se stala také Deskou roku na hudebních cenách Vinyla.

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si cenu převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 dostal Adrian T. Bell s albem Different World. Předloni zvítězili Please The Trees s albem Carp.