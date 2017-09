Praha - V pondělí skončí letní prázdniny a do škol se vrátí děti. Do lavic usedne zřejmě méně prvňáků než v předchozích letech. Ministerstvo jich očekává asi 108.000, což je podobně jako v letech 2012 a 2013. Po letech se zřejmě naopak zastaví úbytek středoškoláků. Do prvních ročníků by jich mělo nastoupit zhruba 102.400, což je přibližně o 1500 žáků více než loni. Nový školní rok s sebou přinese některé nové úpravy stávajících předpisů. Jeho začátek poznamená také tlak odborářů na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků ve školství.

Celkový počet žáků základních škol se podle odhadů ministerstva školství zvýší o 16.700 na přibližně 922.900. Do škol přijde i zhruba 24.000 dětí, které loni dostaly odklad školní docházky, a také přibližně 700 pětiletých dětí, které začnou do školy chodit dříve. Odhad počtu šestiletých dětí, které zatím do školy nepůjdou, je podle ministerstva ještě velmi nepřesný. Zápisy do prvních tříd se totiž letos přesunuly z lednového a únorového termínu na duben, od čehož si resort sliboval právě snížení počtu odkladů. Podle úřadu by se v nadcházejícím roce mohl týkat asi 22.000 dětí. Přesné údaje bude resort znát až po vyhodnocení sběru dat během podzimu.

Počet přijatých na střední školy by mohl být druhým rokem poměrně stabilní. Na střední školy nastoupí zřejmě zhruba 102.400 žáků, což je přibližně o 1500 dětí více než loni. V denní formě (bez nástavbového a zkráceného studia) se jich bude vzdělávat celkem asi 395.000, což je ale stále o zhruba 118.500 žáků méně, než bylo před deseti lety. Na gymnáziích jich bude přibližně 130.300, z toho na víceletých 81.800.

Do mateřských škol směřuje asi 370.000 dětí včetně těch, kterých se týká povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Část z nich požádala zřejmě o individuální vzdělávání, ale tento odhad ministerstvo nemá k dispozici.

Od září museli rodiče do školek nově zapsat všechny děti, kterým bylo nejpozději 31. srpna pět let. Pokud se budou vzdělávat doma, jejich rodiče je musí přivést do školky k přezkoušení v termínech, které stanoví ředitelka nebo ředitel. Děti s odkladem povinné školní docházky budou moct chodit také do přípravné třídy základní školy. V minulých letech se do těchto takzvaných nultých tříd mohli zařazovat všechny předškoláci, tato možnost se nyní dětem bez odkladu uzavřela. Přípravné třídy by podle ministerstva měly vyrovnat rozdíly ve schopnostech dětí a umožnit následně jejich snadnější začlenění do vyučovacího procesu.

Začátek školního roku budou letos provázet také pokračující jednání školských odborů s vládou o platech učitelů, jejichž průměr byl loni 29.487 korun. Chtějí zvýšit platy učitelů o 15 procent, jinak se podle nich nepodaří naplnit slib vlády o navýšení do roku 2020 platy pedagogů na 130 procent průměrné mzdy v ČR, která v letošním prvním čtvrtletí činila 27.889 Kč. Učitelé jsou nejpočetnější skupina státních zaměstnanců. V loňském roce jich na mateřských, základních a středních školách včetně konzervatoří bylo zhruba 151.000.