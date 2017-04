Ostrava - Silničáři zahájí v pondělí 3. dubna přípravné práce související s první etapou opravy estakády Bazaly nedaleko centra Ostravy za více než 55 milionů korun. Samotná oprava začne 13. dubna a potrvá až do začátku prosince. Bude během ní opraveno šest mostů a přilehlých úseků silnic. ČTK to řekla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková. Kvůli opravě budou mít od pondělí výluku některé trolejbusy.

Po estakádě na Českobratrské ulici vede hlavní silnice spojující centrum města s obvodem Slezská Ostrava. Estakáda je také frekventovanou trasou řidičů mířících z Ostravy do Karviné, Bohumína, Havířova či Frýdku-Místku.

"Z technického hlediska je stav mostů nevyhovující, protékají mostní závěry, betonové konstrukce jsou narušené, ocelové konstrukce jsou napadeny korozí, kterou způsobuje prosakující voda," uvedl mostní technik Správy silnic Tomáš Kolovrat.

První z opravovaných mostů estakády přemosťuje chodník pro pěší. "Bude mít například nové spádové betony, římsy a zábradlí," uvedla Součková. Druhý most se klene nad řekou Ostravicí a měří 71 metrů. Dělníci vyčistí konstrukci a v některých místech ji zesílí. Nanesou na most novou protikorozní ochranu, opraví ložiska a vybudují celý nový mostní svršek.

"Na dalším mostě, který má sedm polí a přemostění 213 metrů přes Bohumínskou ulici včetně pěší a cyklistické trasy, budou odstraněny staré římsy, srovnán povrch, opravena izolace, osazen dilatační plech a obnoveny vrstvy vozovky," řekla Součková. U dalších tří mostů bude mimo jiné zesílena nosná konstrukce.

Součástí opravy estakády je i rekonstrukce trolejbusové trati. V opravovaném úseku bude také kompletně vyměněno veřejné osvětlení.

Město Ostrava připravuje opravu části Českobratrské ulice v úseku od křižovatky s Nádražní ulicí po křižovatku se Sokolskou. "Rekonstruovány budou nejen povrchy vozovky a chodníků, ale také vodovod, kanalizace a plynovod. Práce jsou rozděleny do tří etap. Podrobnosti budou zveřejněny na webu www.ostrava.cz," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

S rekonstrukcí mostu se budou pojit dopravní omezení. V sobotu 8. dubna bude uzavřena Českobratrská ulice v úseku od autobusových zastávek Most Pionýrů až po výjezdovou rampu na Bohumínskou ulici pro směr jízdy na Havířov. Od 13. dubna až do prosince bude uzavřena pravá polovina ulice ve směru na Slezskou Ostravu. Doprava bude svedena na levou polovinu nebo budou řidiči jezdit objížďkami. Mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Rycková uvedla, že od pondělí bude mít výluku trolejbusová linka 110. Mezi zastávkami Husův sad a Slezská Ostrava radnice budou trolejbusy jezdit odklonem přes most Miloše Sýkory.

Součková doplnila, že rekonstrukce estakády se dotkne i bezdomovců, kteří přebývají v mostních komorách. Na jejich vystěhování bude dohlížet policie.