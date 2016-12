Olomouc - V křížové chodbě kostela svatého Michala v Olomouci se otevřela výstava více než 70 betlémů z celého světa. Poprvé se expozice stala ozdobou tradičního Festivalu vánoční hudby, který se odehrává od tohoto týdne ve zdejších kostelech a chrámech. Mezi betlémy mohou lidé spatřit i unikáty, je jím například betlém z Japonska či nejmenší tuzemský betlém v lískovém oříšku. Výstava bude otevřená do 6. ledna, řekl ČTK pořadatel festivalu Josef Kořenek.

Výstavu betlémů připravili pořadatelé festivalu poprvé, navázat tím chtěli na vánoční tradice. "Tvořivost betlémů je v České republice tradiční. Snažili jsme se ale také sehnat betlémy ze zahraničí pro případné srovnání tvorby tuzemských a zahraničních betlémářů. Betlémy navíc k Vánocům patří, vystaveny jsou proto od Štědrého dne a to až do 6. ledna. Termín výstavy hraje ve vánočním období velkou roli. Snažíme se to pojmout v tradiční rovině," uvedl Kořenek.

Podle pořadatelů je v křížové chodbě vystaven v tuzemsku zřejmě jediný betlém pocházející z Japonska. "Je to rarita, v Japonsku jsou totiž jen dvě procenta křesťanů," doplnil Kořenek. Na výstavě nechybějí ani betlémy z Peru, Číny či Nizozemska. Lidé zde mohou obdivovat také betlémy z různých materiálů, z proutí, drátů, hlíny, cihly, ale i čokolády, železa či skla. Výtvarná díla pocházejí z různých koutů světa, na výstavu je zapůjčili sběratelé.

Podle pořadatelů se dá počítat s tím, že obdobná výstava bude i během příštího ročníku festivalu. "Už teď nás kontaktují lidé s tím, že mají také zajímavý betlém. Rádi bychom výstavu proto vytvořili i v příštím roce. Betlémy jsou podle nás zajímavé v tom, že stmelují rodinu. Dříve byla tradice, že každá rodina měla svůj betlém, chtěli bychom k tomu rodiny znovu inspirovat," dodal pořadatel festivalu.

Festival vánoční hudby má v Olomouci dlouholetou tradici, během minulých ročníků sem zavítaly například Marta Kubišová či Lenka Filipová. Loni byl největším lákadlem slavný gospelový soubor Nate Brown & One Voice z USA. Letos jej v pondělí otevřel v olomouckém arcibiskupství Václav Neckář, následovat bude svatoštěpánský koncert v pondělí 26. prosince v kostele svatého Mořice, o dva dny později se na stejném místě uskuteční varhanní koncert.