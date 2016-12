Praha - Do občanského zákoníku se vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Novelou, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman, se uzákoňují i úroky u dlužného výživného na děti. Norma rovněž prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení, kterou má v případě úmrtí nájemce jeho spolubydlící.

Zastánci obnovy předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti zdůrazňují, že existovalo 50 let a vlastnické podíly by se měly scelovat. Odpůrci zejména z řad pravice poukazovali na problém nedosažitelných spoluvlastníků. Tato nová úprava má být účinná až od ledna 2018.

Novela prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím po úmrtí nájemce ze tří na šest měsíců. Pokud s nájemcem v bytě žila nejméně rok jiná postižená osoba, nebo člověk starší 70 let, nájem na ně automaticky přejde.

Norma ze tří roků na pět let prodlužuje lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) to umožní odvrátit hrozbu, kdy by od Nového roku zhruba třetina z 30.000 nesvéprávných, u nichž se přezkum nestihl kvůli nedostatečnému počtu znalců, stalo automaticky plně svéprávnými.

Vláda novelou zavádí i veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, snižuje maximální kauci na nájemní byt ze šestinásobku na trojnásobek nájemného a prodlužuje ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti.

Novela také znovu povoluje, aby si lidé nad 15 let, kteří dosud neskončili povinnou školní docházku, mohli sjednat práci. Dále se například ruší povinnost společenství vlastníků jednotek mít v názvu společenství také slovo "vlastníků". Novinky budou platit vesměs po dvou měsících ode dne, kdy novela vyjde ve Sbírce zákonů.