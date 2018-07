Ostrava - Plzeňský Prazdroj investuje 580 milionů korun do stavby linky na plnění plechovek v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V areálu pivovaru Radegast vzniknou i nové sklady. ČTK to řekl generální ředitel pivovarnické společnosti Plzeňský Prazdroj Grant Liversage. Vše by podle něj mělo být dokončeno v roce 2020, kdy bude značka Radegast slavit 50 let na trhu.

Linka s kapacitou plnění 60.000 plechovek za hodinu se bude stavět v centru současného pivovaru. Ustoupí jí sklady, které se budou stavět nové na volných pozemcích, kde se dosud konaly firemní oslavy Radegast den. "Nyní se připravuje projekt," řekl Liversage. Podle něj se dosud plechovky s logem značek Radegast a Birell plnily v Plzni a na Slovensku v Šariši.

Nová linka a sklady umožní podle generálního ředitele zvýšení výrobní kapacity v Radegastu až o 60 procent. Linka bude plně automatizovaná. Pivovar její stavbou reaguje na rostoucí poptávku po plechovkovém pivě.

Slezský Radegast je součástí pivovarnické společnosti Plzeňský Prazdroj. Ročně v Nošovicích vyrábí téměř dva miliony hektolitrů piva. Jde převážně o značky Radegast a Birell, ale vaří se tam také Gambrinus. Značku Radegast se Prazdroj chystá dále posilovat. Chce expandovat do Brna a Čech, ale například také na Slovensko.

Pivovar vznikl v roce 1970. První várku piva uvařil tehdejší sládek 3. prosince. Nahradil pivovar v Karviné, který se vinou poddolování zřítil. Pro stavbu nového se hledalo dostupné místo v čisté krajině, s kvalitní vodou. Vybrány byly Nošovice v Beskydech.