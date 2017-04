Moskva - Ruská policie dnes v Moskvě zatkla více než tři desítky osob, které se pokusily o úřady nepovolený protestní pochod, napsaly agentury AP a Interfax s odvoláním na ruské úřady. Zatčen byl i známý opoziční aktivista Ildar Dadin. Jedna osoba byla podle agentury Interfax zatčena také v Petrohradu. Nepovolené protesty v hlavním městě následovaly po masových protivládních akcích z minulého víkendu po celé zemi.

V centru Moskvy se pohybovalo velké množství strážníků. Policie zablokovala Puškinovo náměstí, kde se tradičně scházejí příznivci opozice. Přístup chodců na Rudé náměstí byl možný jen přes detektory kovu.

Ruské ministerstvo vnitra uvedlo, že policie zatkla 31 lidí, kteří se pokusili o úřady nepovolený protestní pochod na Triumfální náměstí. Podle AP dalších sedm osob zadržela policie na náměstí poblíž Kremlu.

K novým protivládním protestům podněcovaly výzvy na internetu, jejichž původci nejsou podle agentury DPA zcela známí. Do ulic ale vyšli znovu i studenti v Petrohradě a Čeljabinsku. Interfax s odvoláním na informace od mluvčího ministerstva vnitra uvedl, že do ulic vyšli lidé i v několika dalších městech, jejich počty se však měly pohybovat v řádu desítek či několika málo stovek. Nejvíce jich bylo v Samaře, a to podle ministerstva 650. Na těchto akcích však nedošlo k porušování veřejného pořádku a nikdo nebyl zadržen. Organizátoři protestu v Samaře, který byl věnován sociálním otázkám, však tvrdí, že dorazilo až 5000 účastníků.

Organizace OVD-Info, která monitoruje politické represe, uvedla, že Dadin byl zatčen, když demonstroval před policejní stanicí. Dadin se dostal do popředí v ruské opoziční komunitě poté, co se v roce 2014 stal prvním odsouzencem podle nového ustanovení, které postihuje opakované zatčení na nepovolených demonstracích vězením. Tvrdil také, že byl ve vězení opakovaně bit.

Minulou neděli se v téměř stovce ruských měst sešli demonstranti k protestu proti korupci v nejvyšších patrech ruské politiky. Jen v Moskvě se pochodu podle organizátorů zúčastnilo několik desítek tisíc lidí, zhruba tisícovku z nich včetně organizátora Alexeje Navalného policie zadržela. Část z nich byla potrestána pokutou nebo až patnáctidenním vězením, opoziční vůdce Navalnyj obojím.