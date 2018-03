Ostrava - V Moravskoslezském kraji dnes ráno opět padaly teplotní rekordy, a to už popáté v řadě. Ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku bylo dokonce překonáno minimum staré 63 let. Stanice tam tehdy naměřila minus 16,5 stupně Celsia. Dnes nad ránem tam bylo minus 17,6 stupně. ČTK to řekl pracovník ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Kromě Frenštátu pod Radhoštěm byla minima platná pro dnešní den překonána na dalších dvou místech. V Lučině na Karvinsku stanice naměřila teplotu minus 18 stupňů Celsia. V roce 1971 tam bylo o 1,4 stupně tepleji. V Ostravě-Porubě dnes teplota klesla na minus 16,2 stupně Celsia. Dosud platný rekord, minus 15 stupňů Celsia, byl také z roku 1971.

V Moravskoslezském kraji bylo ale ráno nejchladněji ve Světlé Hoře na Bruntálsku. Tamní stanice naměřila minus 19,3 stupně Celsia. V roce 1971 tam bylo 4. března ještě o 4,2 stupně chladněji.

Podle meteorologů má Moravskoslezský kraj v tomto období za sebou poslední mrazivou noc. Už během neděle se má oteplovat. "V pondělí a dál během týdne v noci teploty pod nulu ještě klesnou, ale už ne tak výrazně," řekl meteorolog.