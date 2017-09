Mekka - Muslimskou pouť dnes zahájilo v saúdskoarabské Mekce více než 1,7 milionu muslimů. Jejich bezpečnost podle mluvčího saúdskoarabského ministerstva vnitra zajišťuje 100.000 příslušníků bezpečnostních sil. Úřady očekávají, že letos pouť absolvují více než dva miliony lidí.

Cesta do Mekky je jedním z pilířů islámu a aspoň jednou za život ji má vykonat každý muslim, jemuž to zdraví dovolí. Podle saúdskoarabských úřadů letos do Mekky přijela na pouť i žena z Indonésie, které je 104 let.

Rituály začínají obcházením svatyně Kaby. Poutníci si musejí obléknout speciální šat zvaný ihrám. Muži jsou v bílém bezešvém oděvu, ženy musejí mít zakrytou také hlavu a musejí se obejít bez líčidel i bez laku na nehtech. Předepsané oblečení má mezi věřícími navodit pocit jednoty, rovnosti a duchovní čistoty.

Pětidenní obřady vrcholí druhý den modlitbami na pahorku Arafát. Dnes se poutníci přesunuli do údolí Míná, kde se ubytují ve stanech a připraví na další pouť.

Připraveno postarat se o bezpečnost poutníků je podle saúdskoarabského ministerstva vnitra 100.000 členů bezpečnostních sil. K dispozici jsou tak jako každý rok dobrovolníci. Pro případ, že bude třeba pomoci zraněným nebo vyčerpaným lidem bylo podle ministerstva zdravotnictví u trasy poutě rozmístěno 100 sanitních vozů.

Pouť podle agentury AP nicméně není zcela apolitickou záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. O tom, komu bude povolen vstup do Saúdské Arábie a tedy i do Mekky totiž rozhoduje saúdská královská rodina. Rijád ale trvá na tom, že správu nad Mekkou politicky nezneužívá.

Saúdská Arábie letos překvapivě umožnila vykonat hadždž poutníkům z Kataru, se kterým spolu s několika dalšími blízkovýchodními státy v červnu přerušila diplomatické styky a obvinila ho z podpory terorismu. Rijád o tom, že Katařanům zajistí lety do Mekky a ubytování informoval poté, co se jeho představitelé setkali s šajchem Abdalláhem Sáním, členem katarské královské rodiny, který žije mimo Katar a který patří k větvi rodiny, jež byla svržena před více než 40 lety. Ačkoliv Katar rozhodnutí Rijádu uvítal, zdůraznil jeho politický kontext.

Ze zneužívání duchovní poutě k politickým účelům Rijád viní také syrský prezident Bašár Asad. Saúdská Arábie a Sýrie zmítaná šest let trvající občanskou válkou spolu přerušily diplomatické styky. Od roku 2012 musejí Syřané, kteří chtějí vykonat hadždž, zažádat o vízum v třetích zemích prostřednictvím "Syrské vysoké komise pro hadždž", kterou spravuje syrská opozice.

Saúdskou Arábii na rozdíl od loňského roku navštíví také Íránci. Rijád a Teherán se dostaly do vyostřeného sporu poté, co bylo v roce 2015 při pouti ušlapáno k smrti 2400 lidí, včetně 464 Íránců. Teherán z neštěstí vinil Rijád a pouť Íránců se tak v roce 2016 nekonala. Co přesně za letošním obnovením pouti Íránců stojí, není jasné.