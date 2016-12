Vratislavice nad Nisou (Liberec) - V tovární hale ve Vratislavicích nad Nisou v Liberci dokončují letecký simulátor. Vzniká přestavbou kokpitu vyřazeného dopravního letadla DC-9. V republice sice několik simulátorů je, tento ale bude podle autora projektu Petra Bílého unikátní. Veřejně přístupný by měl být do několika měsíců. Využívat ho budou zřejmě hlavně letečtí nadšenci, mezi něž se Bílý řadí.

"Našim cílem je vybudovat simulátor, který bude co nejreálnější," uvedl.

Žádný jiný letecký simulátor v republice podle něj zatím nevznikl přestavbou z dopravního letadla. Nejbližší takový je zřejmě v Mnichově. Vyřazený stroj, který létal na vnitrostátních linkách v USA v letech 1969 až 2010, získal Bílý před třemi lety. Na přestavbě kokpitu pracuje hlavně Jindřich Machalínek. "Denně na něm dělám deset hodin," uvedl Machalínek. Hotovo by mělo být do několika týdnů. Na kolik přestavba přijde, nechtěl Bílý prozradit. Platí ji hlavně z vlastních zdrojů a peníze se pokouší získat i přes portál hithit.

Simulátor po dokončení nebude sloužit k výuce pilotů pro nová letadla, v kokpitu totiž nejsou žádné moderní digitální přístroje. Kabina vypadá jako v době, kdy byla v provozu - se spoustou "budíků", ručiček a páček. To je záměr. Podle Bílého zvolili světově ojedinělý způsob přestavby se snahou modelovat přístrojům podmínky letu. "Časově to bylo asi dvacetkrát náročnější. Obvykle se instrumenty, přístroje rozeberou a dávají tam krokové motory. Ručička řízená počítačem pak simuluje, co má ukazovat," uvedl. Takové přístroje jsou podle něj velmi přesné, což ve skutečnosti nebývalo. "V reálu docházelo k určitému zpoždění, třeba u výškoměru. A občas se muselo na ručičku poklepat, aby se pohnula," řekl.

"Budíkové" přístroje jsou dnes podle něj jen ve sportovních letadlech, právě pro jejich piloty může být simulátor zajímavý. Vyzkoušet si ho ale může i naprostý amatér. Bílý chce nabízet zážitkové akce pro skupiny lidí na několik hodin. "Za tu dobu se dá zvládnout velmi zjednodušený výcvik, aby byli schopni s letadlem pojíždět, vzlétnout, přistát," dodal.

Simulátor podle Bílého také umožní navodit situace před skutečnými leteckými katastrofami. "Nechceme simulovat leteckou nehodu, ale stav, který tomu předcházel," uvedl. Piloti si budou moci například vyzkoušet, co dělat, když přestane fungovat motor nebo vypukne požár. Stejný typ letadla, DC-9, byl u největší letecké katastrofy v tuzemsku. Při havárii v roce 1975 v Praze - Suchdole přišlo podle vyšetřovací zprávy o život 71 cestujících a čtyři členové posádky. Podle některých zdrojů ale měla celková bilance neštěstí vystoupat na 77, nebo dokonce 79 mrtvých.

Podle Bílého se na simulátoru chtějí pokusit zjistit, co se tehdy mohlo na palubě stát. "Bylo několik hypotéz a k jedné z nich se vyšetřovatelé přiklonili," uvedl. Příčinu nehody zjišťovala zvláštní komise, její výsledky ale zůstaly utajeny. Na veřejnosti se tak objevily "zaručené informace" o špatném technickém stavu letadla či o sklenkách alkoholu, které měly během letu putovat do pilotní kabiny. Nejpravděpodobnější příčinou se ale jeví nedodržení stanovené výšky letu v kombinaci se špatnou viditelností.