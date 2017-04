Liberec - V Liberci mohli dnes lidé ochutnat, co vařily polní kuchyně na taženích za dob Marie Terezie. Náměstím voněla švábská cibulačka a vepřové maso na švestkách. Gastrofestival je součástí akce, jíž si Liberec připomíná 260 let od jedné z bitev sedmileté války. Další historická i současná jídla pro vojáky budou moci návštěvníci ochutnat v sobotu ve Sportovním areálu Vesec, kde se uskuteční i rekonstrukce bitvy. ČTK to řekl Petr Pimek z libereckého spolku Archa 13, který akci pořádá.

"Recept na švábskou cibulačku pochází z 16. století z Anglie, tam je základ bílé víno a dává se tam muškátový květ, který cibulačku okoření úplně jiným způsobem, než je známá francouzská cibulačka," řekl Miroslav Křivánek, který má vaření podle receptů historické kuchyně jako koníčka. Také vepřové na švestkách je pro dnešního člověka neznámé. "Ve středověku a dřív se kombinovalo se švestkami a jablky hodně jídel, hodně masa a bylo to jedno z nejběžnějších. Vaří se to jako guláš, udělá se maso jako základ, pak se přidá vývar, přidá se červené víno a pak se do toho dají švestky," popsal postup přípravy Křivánek.

V sobotu se chystá ve Vesci vařit švestky s fazolemi, což je český recept pocházející ze 13. století. "Tahle jídla vařím už pět let, vařím to doma nebo na různých akcích," řekl Křivánek. K jeho oblíbeným historickým jídlům patří třeba hovězí závitky na pomerančích s červenou řepou. "Jedly se také vinné kaše, ovesné kaše, cizrnová jídla, hrášek se hodně jedl, hodně se u nás jako příloha dávala rýže, ta je dochovaná v devátém, ale už i ve třetím století," doplnil. Hodně se podle něj jedlo hlavně maso. "Jedli tehdy vydatné snídaně, přes oběd měli trochu jídla jen studeného a zase měli vydatné večeře, a převládalo maso," dodal kuchař.

Sedmiletá válka byla válkou o území, peníze a moc, proti sobě tehdy u Liberce stála rakouská a pruská vojska. Samotná bitva se odehrála 21. dubna 1757 u Ostašova. V poli proti sobě stálo na 30.000 vojáků. Rakouská armáda byla poražena a Liberec obsadili Prusové. Na obou stranách byly stovky zraněných a padlých, další vojáky zabila epidemie tyfu. Za oběť jí padlo i několik tisíc obyvatel města a okolních obcí. Bitvu v minulosti v Liberci připomínal jen název ulice Na Bojišti, už tři roky je ale ve městě i naučná stezka a bitvu připomíná také expozice věnovaná zapomenuté historii Liberce ve sklepení radnice.

Stejně jako před 260 lety, i dnes žil bitvou celý Liberec. Na Keilově vrchu bylo stejně jako tehdy dělostřelectvo, na Nerudově náměstí se v polním lazaretu léčili zranění a před radnicí se usídlil vojenský štáb a důstojnická kuchyně. V sobotu dopoledne začne ve Vesci dobový jarmark a od 14:00 se uskuteční rekonstrukce bitvy. "Máme tu 160 vojáků, 30 jezdců na koních a spoustu povozů," řekl Pimek. Návštěvníci budou moci ochutnat vojenskou stravu z 18. století, ze světových válek i současnosti. Akci podpoří liberečtí vojenští chemici, kteří přijedou se svou mobilní kontejnerovou polní kuchyní 21. století.