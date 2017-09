Filmový štáb hlavní jihokorejské televize KBS začal 31. srpna v Karlových Varech natáčet osmnáctidílný seriál s názvem Are You Human Too?. Natáčení filmařům komplikovalo deštivé počasí.

Karlovy Vary - V Karlových Varech začal filmový štáb hlavní jihokorejské televize KBS s natáčením seriálu "Are You Human Too?". V osmnáctidílné sérii si zahraje i jedna z předních korejských hvězd, herec a zpěvák So Kang-čun. Natáčení potrvá do 6. září, informovala v tiskové zprávě mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

"Záběry se budou pořizovat na našem (karlovarském) letišti, na Mlýnské i Zámecké kolonádě nebo v lázeňských lesích. Vzhledem k tomu, že přijede asi sto členů korejského štábu a ještě další doprovod z české produkční společnosti, rozhodla se Rada kraje podpořit filmaře příspěvkem na dopravu z Prahy a zpět i po našem regionu. To, že si vybrali právě naše lázeňské město, je další vítaný krok ke zviditelnění kraje a k posílení přílivu turistů," uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO).

Natáčení v regionu zprostředkovala Filmová kancelář Karlovarského kraje. Korejským filmařům pomáhala s výběrem lokací, při zajištění záborů prostranství a povolení k natáčení, ale například také s kontakty na výrobce regionálních produktů, které se objeví ve vybraných scénách. Podle ředitele Destinační agentury Karlovarského kraje Petra Židlického je kraj díky spolupráci místních institucí, hotelů i samosprávy pro filmaře velmi lákavým regionem.

Záběry z Karlovarského kraje se v posledních letech objevily jak ve filmech české filmové produkce, tak v dokumentární filmech nebo i v holywoodských trhácích. Před dvěma lety například do Krušných hor zavítali filmaři při natáčení snímku Schmitke. Karlovy Vary zase v minulosti "hrály" v takových filmech, jako je bondovka Casino Royale nebo Poslední prázdniny s Queen Latifah.