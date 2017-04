České Budějovice - V Jihočeském kraji se rozpadla koalice, ČSSD nepřistoupila na podmínky ANO, které žádalo mimo jiné výměnu všech radních za sociální demokraty. Hnutí ANO chtělo, aby své pozice opustil například hejtman Jiří Zimola nebo jeho náměstci Ivana Stráská a Jaromír Slíva. Novinářům to řekla předsedkyně jihočeského ANO Radka Maxová. Radní za ČSSD věděli, že členové vedení společnosti Jihočeské nemocnice mají mimořádně vysoké příjmy a kryli to, dodal. Koalici v Jihočeském kraji tvořilo kromě ANO a ČSSD ještě hnutí Jihočeši 2012. Za rozpadem koalice je podle předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky (ČSSD) snaha ANO spojit se s místní ODS.

Maxová dodala, že se připojí k opozičním zastupitelům, kteří chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. Mělo by se uskutečnit do tří týdnů. Zimola zatím zůstává ve své funkci, ANO uvažuje o tom, že by na místo hejtmanky navrhlo hejtmanovu náměstkyni Lucii Kozlovou (ANO).

Sociální demokraté i hnutí ANO se před několika dny názorově rozešli kvůli zdravotnictví. Předmětem sporu se stala krajem vlastněná organizace Jihočeské nemocnice. ANO kritizovalo sociální demokraty za to, že v minulosti připustili, aby předseda představenstva této společnosti Martin Bláha měl prostřednictvím holdingu nemocnic a jeho dceřiných organizací roční příjem 7,2 milionu korun. Navíc ANO poukazovalo na to, že je nestandardní, aby Bláha nechal na svém pozemku v Lipně nad Vltavou nechat stavět rekreační objekt pro Zimolu. Hejtman však uvedl, že v tomto nepochybil. "Všechny tyto kauzy jsou záminkou. Jsou to pseudokauzy a moji kolegové (z ČSSD) mě podporují," uvedl Zimola. Dodal, že spíš jde o snahu ANO změnit podobu koalice. "Jeho politické preference jsou orientovány více doprava než může sociální demokracie nabídnout," uvedl Zimola.

Maxová uvedla, že v jednání o případné příští koalici osloví občanské demokraty. Dalšími potenciální partnery by se mohly stát KDU-ČSL a koalice Pro Jižní Čechy. "Po volbách jsem se vyhraňovala proti KDU-ČSL, ale musím říct, že ta situace se vyvinula tak, že je to pro nás partner k jednání," řekla Maxová.

Dodala, že zatím nevidí jako reálnou možnou spolupráci s KSČM. ANO, ODS, KDU-ČSL a koalice Pro Jižní Čechy mají dohromady 29 zastupitelů z 55. Řádné zasedání zastupitelstva se uskuteční 11. května. Mimořádnou schůzi musí hejtman svolat do tří týdnů od chvíle, kdy obdrží tuto iniciativu podepsanou minimálně od 19 zastupitelů.

Chovanec doufá, že si ČSSD na jihu Čech udrží dosavadní pozici

Podle opozičního zastupitele z TOP 09 Josefa Knota ANO ukončením koaliční spolupráce učinilo správný krok. "Považuji situaci kolem Jihočeských nemocnic za nepřípustnou. Již delší dobu je jasné, že koalice funguje špatně," řekl Knot.

Sobotka: ANO chce v Jihočeském kraji koalici s ODS

Za rozpadem jihočeské koalice hnutí ANO a ČSSD je podle předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky (ČSSD) snaha ANO spojit se s místní ODS. Koalice se rozpadla dnes kvůli sporu o platy v Jihočeské nemocnici vlastněné krajem. Sobotka v prohlášení pro média uvedl, že pokud se sociálním demokratům nepodaří zabránit vzniku pravicové koalice, ČSSD je připravena odejít do opozice.

"Hnutí ANO rozbíjí koalici s ČSSD proto, aby se mohlo spojit v jižních Čechách s ODS. A to rozhodně není pro občany tohoto kraje dobrá zpráva," uvedl premiér. Spojení ANO a ODS podle něj znamená návrat snahy o privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zdůvodnil rozpad koalice její nefunkčností. "Naše krajské předsednictvo dospělo k názoru, že nefunguje koaliční smlouva a koaliční partner nespolupracuje," řekl.

Ve sporu, který vedl k rozpadu koalice ČSSD, hnutí ANO a hnutí Jihočeši 2012 jde o mimořádně vysoké příjmy vedení Jihočeské nemocnice. Podle ANO radní za ČSSD o této skutečnosti věděli a kryli ji. ANO proto požadovalo mimo jiné výměnu sociálnědemokratických radních. Skončit ve funkci měl i hejtman Jiří Zimola nebo jeho náměstci Ivana Stráská a Jaromír Slíva. ČSSD na podmínky nepřistoupila.

První místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec dnes novinářům řekl, že situace v regionu se vrací do dne po volbách a jednání o koaliční spolupráci začínají znovu. "Sociální demokracie tam volby vyhrála a uvidíme, jak se podaří ten nový koaliční půdorys projednat," uvedl. Konstatoval, že jednání leží na regionu, centrum ČSSD je ale připraveno poskytnout Zimolovi součinnost.

Sobotka připustil i variantu, že sociální demokracie o místa ve vedení kraje přijde. "Pokud ČSSD vzniku pravicové koalice nedokáže zabránit, bude hájit zájmy občanů v krajském zastupitelstvu jako silná a důsledná opozice," uvedl.

Současní opoziční zastupitelé chtějí nesrovnalosti s platy v Jihočeské nemocnici řešit na mimořádném zastupitelstvu. Jeho svolání podpořilo i hnutí ANO. Mělo by se uskutečnit do tří týdnů. Zimola zatím zůstává v čele rady, ANO uvažuje o tom, že by na místo hejtmanky navrhlo hejtmanovu náměstkyni Lucii Kozlovou (ANO).