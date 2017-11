Horní Dubenky (Jihlavsko) - Skláři v Janštejně tento týden vyfoukli skoro metrové hlavy podle návrhu sochaře Michala Trpáka. Sloužit budou v interiéru jako dekorativní lampy s podobou stylizovaných lidských těl z kovu a skla, které budou v konečné podobě měřit kolem tří metrů. Podobný motiv zvažuje jejich autor výhledově využít i při tvorbě originálních lamp veřejného osvětlení.

"Tématem portrétů a tváří se zabývám už delší dobu, v různých materiálech," řekl Trpák ČTK před dnešním dokončováním skleněných hlav ve sklárně. Svítidlo s podobou tváře by podle něj vzhledem k osobitému výrazu mohlo sloužit k veřejnému osvětlení pouze určitých specifických míst, třeba parků. "Myslím, že nemůže být vysázené podél silnice uprostřed města úplně kdekoliv," podotkl. Právě vyráběné skleněné hlavy budou součástí díla pro soukromého sběratele.

Sklárna Janštejn s více než dvousetletou tradicí se poslední léta zaměřuje na ruční výrobu skleněných dílů designových svítidel. Trpák s ní nespolupracuje poprvé a rád by se vracel nadále. "Mám mnoho nápadů, co bych tam chtěl realizovat," řekl. Skleněné hlavy skláři vyfoukli v pondělí do sádrových forem vytvořených sochařem na základě hliněného modelu. Hlav vzniklo pět. "Zkoušeli jsme víc variant, různá barevná provedení," řekl Trpák. Dnes došlo na zabrušování spodní části skleněných dílů.

Trpákovy sochy z různých materiálů jsou vystaveny v Čechách i v zahraničí. Vedle sochařství se Trpák věnuje grafice, malbě i organizování různých sochařských prezentací. Od roku 2007 pořádá výstavu Umění ve městě v Českých Budějovicích, letošnímu ročníku vévodila jeho stokilogramová moucha osazená na Černé věži. Sochař se v létě účastnil i dalších výstav ve veřejném prostoru, které byly v Plzni, Praze a ve Francii.