Hradec Králové - Na Tylově nábřeží a náměstí Svobody v Hradci Králové si ode dneška mohou lidé prohlédnout díla vytvořená na 30. ročníku mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích. Jejich autory jsou čtyři sochaři z Peru, Řecka, Japonska a Česka. Například peruánský tvůrce Aldo Shiroma z hořického pískovce ztvárnil sochu medvěda, kvůli slepým dětem její povrch velmi důkladně opracoval a opatřil ji nápisem v Braillově písmu, řekl ČTK jednatel sympozia Martin Samohrd.

"Říká, že má zkušenost, že děti sochu osahávají a přesně rozpoznají, co kde je, co je srst, co jsou další znaky medvěda," uvedl Samohrd. V Hradci Králové u dopravního terminálu už stojí další Shiromovo dílo Jezevčík, i ono nese nápis v Braillově písmu.

Sochaři v Hořicích tvoří podle vlastního nápadu, nejsou omezeni žádným předem daným tématem. Řek Odysseas Tosunidis vytvořil tři postavy z řecké mytologie, Japonec Hitoši Tanaka abstraktní dílo Koordinace a Češka Jana Bačová Kroftová objekt ve tvaru ucha nazvaný Naslouchání.

Na nábřeží v Hradci Králové sochy ze sympozia zůstanou nejméně dva roky. Pak se vrátí do Hořic, kde jsou natrvalo usazeny v přírodním sochařském parku u cesty k lomu U svatého Josefa. V tomto parku a v přírodní sochařské galerii na blízkém vrchu Gothard je již ze všech dosavadních 29 sympozií ojedinělá kolekce více než 130 plastik.

Sympozium, jehož počátky sahají do roku 1966, se potřetí v řadě koná jako bienále, tedy s pokračováním vždy po dvou letech. Na cyklus bienále organizátoři přešli proto, že na udržení standardu akce každý rok nebylo dost peněz. Hlavní sponzoři, města Hradec Králové a Hořice a Královéhradecký kraj, však roční příspěvky zachovaly a poskytují je ve dvouleté periodě. Hradec Králové tak letos dává 700.000 korun, kraj 260.000 korun a Hořice 200.000 korun. Další peníze věnují soukromí donátoři, celkový rozpočet letošního sympozia se pohybuje kolem 1,3 milionu korun.

Hořice jsou vyhlášené kvalitním pískovcem, který se od druhé poloviny 19. století těžil téměř ve 150 lomech v okolí. V lomu U svatého Josefa se již pískovec netěží, pro sympozium jej letos dodali kameníci z nedalekého Dubence. V Hořicích také od roku 1884 působí sochařská a kamenická škola, která je jedinou svého druhu v České republice.