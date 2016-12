Washington - V počítači dodavatele elektrické energie v americkém státě Vermont se našel typ škodlivého programu (malware), který podle americké vlády používá Rusko při hackerských útocích. Informoval o tom dnes list The Washington Post (WP), podle kterého se program našel v přístroji, který nebyl připojen k síti a nebyl použit k narušení provozu.

"Okamžitě jsme zahájili kroky, abychom notebook izolovali a o nálezu jsme informovali federální úřady," uvedl zástupce dodavatelské společnosti Burlington Electric Departement z Vermontu. Škodlivý program se nalezl pouze v jediném přístroji.

Podle zdroje agentury Reuters z amerických tajných služeb nešlo o zásadní narušení bezpečnosti, které by způsobilo nějaké škody, a do počítače se mohl malware dostat i po návštěvě některé internetové stránky. Zařízení tak nemuselo být přímým terčem hackerského útoku. "Bereme to ale vážně," dodal zdroj s tím, že energetická síť je vysoce propojená a zranitelná.

Vláda prezidenta Baracka Obamy viní Rusko z hackerských útoků na americké instituce i na soukromé osoby. Jejich cílem mělo podle ní být mimo jiné ovlivnění nedávných prezidentských voleb ve prospěch republikánského kandidáta Donalda Trumpa.

Ve čtvrtek Spojené státy vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště na svém území. Prezident Obama navíc vyhlásil sankce mimo jiné vůči ruské civilní tajné službě FSB a vojenské rozvědce GRU.

Rusko odmítá, že by na USA prostřednictvím hackerů útočilo. Prezident Vladimir Putin se rozhodl, že v reakci na americké sankce nikoho ze země nevyhostí.

Budoucí prezident USA Donald Trump odmítá, že by na jeho vítězství ve volbách mělo Rusko nějaký podíl. Sankce vyhlášené Obamovou administrativou nepřímo kritizoval, když po jejich ohlášení vyzval, aby se USA věnovaly "větším a lepším věcem". Příští týden se nicméně chce setkat se zástupci amerických tajných služeb, aby získal o údajných hackerských útocích Ruska na USA bližší informace.