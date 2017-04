Praha - České ministerstvo zahraničí doporučuje v souvislosti s bezpečnostní situací v Egyptě pečlivě vážit individuální cesty do Káhiry a okolí. Bezpečnost turistických letovisek u Rudého moře a významných staroegyptských památek je ale zajištěna dostatečně. Českým občanům pobývajícím v Egyptě ministerstvo doporučuje dbát zvýšené opatrnosti a vyhýbat se jakýmkoliv veřejným shromážděním. Černínský palác o tom informoval na svém webu.

V Egyptě v neděli zemřelo přes 40 lidí a více než 100 jich bylo zraněno při teoristických útocích na dva křesťanské kostely. V zemi začal v pondělí platit tříměsíční výjimečný stav.

"V tuto chvíli neexistuje předpoklad, že by nařízení o vyhlášení výjimečného stavu mělo jakýkoliv přímý vliv na fungování egyptských turistických letovisek u Rudého moře," uvádí české ministerstvo zahraničí. Zároveň upozornilo, že během výjimečného stavu získá egyptská exekutiva široké pravomoci především v trestněprávní oblasti a bude moci omezit některá práva.

Podle ministerstva zahraničí je bezpečnostní situaci v Egyptě stabilní. Výjimkou je sever Sinajského poloostrova a oblasti u západní hranice s Libyí. "V některých oblastech, včetně Káhiry, může docházet k teroristickým útokům, zaměřeným převážně proti egyptským bezpečnostním složkám a jejich infrastruktuře," varovalo ministerstvo.

Česká diplomacie proto doporučuje, aby lidé do Egypta cestovali pouze v odůvodněných případech. "To se netýká cest s turistickými kancelářemi do letovisek při Rudém moři a návštěv významných staroegyptských památek, jejichž bezpečnost je zajištěna dostatečně," informovalo ministerstvo. Lidé by podle něj měli pečlivě vážit individuální cesty do oblasti Velké Káhiry, tedy egyptského hlavního města a jejího okolí.

V celém Egyptě je podle českého ministerstva zahraničí nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny egyptských bezpečnostních složek a zcela se vyhýbat jakýmkoliv veřejným shromážděním, případně demonstracím. Českým turistům mířícím do Egypta ministerstvo doporučuje, aby se zaregistrovali do databáze cestovatelů DROZD a sledovali webové stránky českého velvyslanectví v Káhiře.

Egyptská vláda schválila tříměsíční výjimečný stav

Egyptská vláda v pondělí schválila tříměsíční výjimečný stav, ale ještě ho musí potvrdit parlament, který na to má sedm dní, uvedl server Egyptian Streets. O výjimečném stavu rozhodl už v neděli prezident Abdal Fattáh Sísí v reakci na teroristické útoky na koptské kostely. V pondělí se konaly pohřby mrtvých.

Před márnicí univerzitní nemocnice ve městě Tanta se sešli příbuzní obětí útoku spáchaného v tamním koptském kostele. Mnozí z nich dávali najevo rozhořčení nad přísnými bezpečnostními opatřeními u márnice, která podle nich přišla pozdě. V Tantě přišlo o život 27 lidí, o něco později v Alexandrii podle dnešního egyptského tisku pak při dalším útoku zemřelo 22 osob. K akcím se přihlásila egyptská odnož hnutí Islámský stát (IS).

U márnice v Tantě čekalo na povolení vstoupit dovnitř mnoho lidí. Policisté je ale zadržovali, aby se jich nenahrnulo příliš. "Proč nám teď bráníte vstoupit? Kde jste byli, když se to všechno stalo?" volala jedna z přítomných žen. Mnoho dalších lidí vypadalo, že jsou stále v šoku. Byli bledí a neteční, další vzlykali. Muž, který právě z márnice vyšel a zjistil, že mezi mrtvými je jeho bratr, si zakrýval tvář rukama a plakal, popsala situaci agentura Reuters.

Mladí koptové už začali ve sklepení zničeného kostela svatého Jiřího kopat hroby. Jeden z nich ukázal na svém mobilním telefonu záběry z kostela těsně po útoku. Řekl, že křesťané nyní vezmou ochranu svých kostelů do vlastních rukou, "protože to, co se stalo, je příliš a je to nepřijatelné".

Několik hodin po útoku v Tantě vybuchla nálož v kostele svatého Marka v Alexandrii. Egyptský tisk dnes napsal, že o život tam přišlo 18 civilistů a čtyři strážci. V Alexandrii dnes vyšetřovatelé fotografovali okolí tohoto kostela. Ženy, které přišly na mši, se musely prokázat doklady totožnosti.

Sísí v minulosti slíbil ochranu koptské komunitě, lidé z Tanty ale tvrdí, že v neděli u kostela ostraha chyběla, i když se v minulých týdnech množily hrozby. Před týdnem byla u kostela objevena nastražená bomba. Tantský kněz Taufík Kubajš řekl, že tomu stále nedokáže uvěřit. "Nečekali jsme, že něco takového udělají lidé, kteří s námi žijí v této zemi, jimž jsme projevovali lásku a přátelství, které jsme znali," řekl.

Při schvalování Sísího návrhu na zavedení výjimečného stavu se v parlamentu nečekají problémy. Opatření rozšíří pravomoci policie v oblasti zatýkání a sledování osob. Egypťané žili za výjimečného stavu v době vlády bývalého prezidenta Husního Mubaraka tři desítky let. Jeho zrušení bylo jedním z požadavků lidí, kteří se účastnili protestů v roce 2011 a které s Mubarakovým režimem skoncovaly. Výjimečný stav byl zrušen v roce 2012, ale po svržení prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013 byl obnoven. Skončil v listopadu 2013, ale je v platnosti na severu Sinajského poloostrova, kde působí radikálové.

Sísí armádě nařídil chránit životně důležitou infrastrukturu a hranici. Výjimečný stav umožní držet v pětačtyřicetidenní vazbě aktivní a bezpečnosti známé teroristy, proti nimž není dost důkazů na to, aby mohli být předáni soudům.

Politolog Mustafá Kámil řekl, že zavedení výjimečného stavu vyvolává znepokojení v době, kdy je režim kritizován za útlak opozice. "Za Sísího vlády jsou zatýkáni a bez soudu zadržováni lidé, kteří nemají s terorismem nic společného," řekl agentuře AFP.