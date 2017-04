Dolní Řasnice (Frýdlantsko) - Řehtačkami, bubnováním, výkřiky a všelijakým randálem desítky lidí v Dolní Řasnici na Liberecku strašili zimu a vítali jaro. Tradiční průvod masek vedený kohoutem Jaro-slavem se v malé příhraniční obci uskutečnil počtrnácté. Prošel obcí a své hlučné putování zakončili všichni ve skanzenu Český svět, který postupně vzniká kolem někdejší rychty. Tam oslavu jara vždy zakončí zdobení stromu vajíčkovníku, který umí splnit tajná přání.

Strašení zimy a vítání jara je tisíciletou tradicí. "Z novodobější historie máme doklady 100 let staré i 50 let staré. Zrovna letos jsme objevili spisek, že v nedalekém Novém Městě pod Smrkem v roce 1923 na Bílou sobotu stříleli z hmoždířů, aby vyhnali zimu. To samé děláme my tady, máme řehtačky, klapačky, bubny a vyháníme zimu," řekl ČTK jeden z organizátorů akce, starosta spolku Český svět Milan Maršálek. V polovině dubna, kdy už se všechno zelená a kvete, by se sice mohlo zdát vyhánění zimy zbytečné, podle Maršálka ale člověk nikdy neví.

Součástí oslav bylo jako každý rok i zdobení stromu vajíčkovníku, obvykle břízy. Tento starý slovanský zvyk se zachoval u Lužických Srbů a v trochu pozměněné podobě také v Bavorsku. "Je to obětní strom. Věšely se na něj symboly, které měly hospodáři přinést užitek nebo měly zajistit dobré počasí, takže to bylo hliněné sluníčko, rybička a byly tam i vajíčka. My tam věšíme vajíčka, na kterých jsou přání," poznamenal Maršálek. Vajíčka dnes zdobily nápisy, v nichž si lidé přáli zdraví, štěstí, peníze, ale také novou televizi, dům pro syna nebo třeba rychlý rozvod a novou lásku.

Skanzen hospodářství Český svět vzniká v Dolní Řasnici v sousedství historické kovárny Ondřeje Stelziga, který proslul v 17. století jako iniciátor selských rebelií na Frýdlantsku. Starou kovárnu, o níž existují zápisy už z roku 1640, koupil Maršálek v roce 1979. Postupně ji zrekonstruoval a zasloužil se o to, že nebyla vyňata ze seznamu chráněných památek. V kovárně vzniklo i malé muzeum. V roce 2004 se podařilo obnovit také kapličku, která stála přes silnici u někdejší rychty. A postupně v areálu přibývají další historické stavby zachráněné před demolicí.