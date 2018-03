Dobřany (Plzeňsko) - V Dobřanech na náměstí odhalili bronzovou pamětní desku na počest Norberta Ormaiho, dosud málo známého rodáka. Plukovník revoluční armády patřil k osobnostem a byl prvním popraveným po revoluci proti Habsburkům v roce 1848. Desku na Ormaiho rodném domě, jejímž autorem je výtvarník Attila Zsigmond, odhalili zástupci maďarského velvyslanectví, státních úřadů i armády. Na náměstí, kde se ve vojenském stanu v kotlích vařil pravý maďarský guláš, se sešly stovky lidí, z nichž byla polovina z Maďarska i národnostní menšiny z celé ČR i Slovenska, zjistila ČTK.

První aradský mučedník, uváděla výstava v kostele, věnovaná Ormaimu, jeho manželce, maďarské revoluci a boji za svobodu v letech 1848 až 1849. Vystaveny jsou šavle a řády. Dva maďarští husaři na koních se šavlemi dohlíželi na slavnostní akt. "Plukovník maďarské revoluce a boje za svobodu, který zahynul mučednickou smrtí," uvádí text na pamětní desce, která vznikla z popudu maďarského předsedy vlády.

O tom, že se v šestitisícovém městečku narodila důležitá postava maďarské revoluce, se dozvěděli v Dobřanech až před rokem. "Sláva se připravovala půl roku," řekla místostarostka Dagmar Terelmešová, v jejímž památkově chráněném domě Ormai bydlel. U pamětní desky za 140.000 Kč se budou připomínky revoluce konat každý rok.

"Maďarská strana to pojala tak velkoryse, že jsme nemohli zaostat," uvedla Terelmešová. Jejich 40 metrů dlouhý dům, který si postavil probošt chotěšovského kláštera, je z roku 1760. Na začátku 19. století se tam našel zlatý poklad a byla tam první česká škola s kaplí.

"Byl to krásný mladý muž. On i jeho žena patřili k ideálům krásy své doby. Z manželství se po popravě narodil chlapec, který později emigroval do USA," řekl státní tajemník maďarského ministerstva zahraničních věcí a obchodu Csaby Balogh. Jeho matka také opustila rodnou zemi a zemřela jako manželka bohatého brazilského plantážníka v roce 1889. Po Ormaim jsou pojmenovány ulice v Budapešti a Debrecíně, jeho památku připomínají také reliéfy v Aradu a Szolnoku, odkud přijela vojenská kapela.

Slavnost ukončil mimořádný koncert Štěpána Kose, který přednesl recitál z díla Ference Liszta. Podle ředitele místní umělecké školy Jana Vozára zazněla také čtvrtá etuda z cyklu Transcendentálních etud, považovaná za nejtěžší skladbu pro klavír.

Ormai se narodil v Dobřanech v roce 1813. O dva roky později se rodina přestěhovala do Uher. Norbert vstoupil do armády. V roce 1840 byl kvůli kontaktům s polskými vlastenci z Haliče zatčen a po sedmi letech vazby odsouzen na 14 let. Po vítězství revoluce 1848 dostal amnestii. Vstoupil do střeleckého oddílu a stal se vrchním inspektorem pluků zeměbrany. Po kapitulaci povstalců byl odsouzen a 22. srpna 1849 popraven. Účastníci revoluce patří k respektovaným národním hrdinům, počátek revoluce, 15. březen, je maďarským státním svátkem.