Praha - V Česku nemůže jezdit jeden milion dieselových aut bez filtru pevných částic. Tolik aut není v registrech ministerstva dopravy. V Otázkách Václava Moravce to dnes uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Na nebezpečí velkého počtu aut bez filtrů nedávno upozornil ÚAMK a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který se chce s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) a ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) bavit o tom, zda by emise nemohla měřit policie při silničních kontrolách. "Diskutoval jsem o tom s ministerstvem dopravy a bylo mi řečeno, že tolik vozů ani není v registru vozidel," řekl dnes Lerch.

Podle ředitele dopravní policie by číslo jeden milion aut znamenalo, že nemají filtr v podstatě všechna auta, která by ho měla mít. Podle něj by se měly údaje podrobněji analyzovat, aby bylo jasné, kolik problematických aut na tuzemských silnicích jezdí.

Lerch uvedl, že se případné debatě okolo filtrů nebrání. Upozornil však, že policie se má zaměřovat ne plynulost a bezpečnost dopravy. "Nechci ale problém bagatelizovat," řekl Lerch.

Filtry by měly být ve všech vozech jezdících na naftu zhruba od roku 2004. Jejich účelem je zachytávat rakovinotvorné pevné částice, aby se nedostávaly z výfukového potrubí do ovzduší.

Policie k měření emisí nemá mobilní zařízení. Pokud zjistí vizuální závadu, tak může kontrolované auto poslat do stanice technické kontroly, která však může být nejvýš čtyři kilometry daleko. Za chybějící filtr může majitel vozu dostat pokutu až 50.000 korun. Pokutu uděluje správní orgán. Statistiky, kolik pokut bylo uděleno, by podle Lercha mělo mít ministerstvo dopravy.

Policisté mají od roku 2015 také pravomoc, že když zjistí vážnou technickou závadu na vozidle, tak se může jeho způsobilost k jízdě zkrátit na 30 dní. Je-li zjištěna nebezpečná závada, může technickou způsobilost ztratit. "Za loňský rok to bylo u osobních aut téměř 1000 případů, převážně se jednalo o vážné závady, ale byla tam i necelá stovka těch nebezpečných," řekl Lerch. Od loňského dubna policisté také mohou zadržet malý technický průkaz. Podle Lercha o něj zatím přišlo zhruba 200 řidičů.