Praha - V roce 2016 vzrostl v Česku počet plateb u obchodníků platební kartou o 18 procent na 684 milionů. Češi takto zaplatili 477 miliard Kč, o sedm procent více než předloni. Růst se týkal všech typů karet, tedy jak těch tradičních, tak i bezkontaktních. ČTK o tom dnes informovala Česká bankovní asociace.

Průměrná částka zaplacená platební kartou byla v roce 2016 těsně pod 700 Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o deset procent. Podle asociace je to potvrzením toho, že Češi stále častěji platí kartami i drobné částky, které pak průměr postupně snižují.

"Již je normální u sebe nemít moc hotových peněz, a přitom být schopni zaplatit nejen běžný nákup, ale i se najíst či se nechat ostříhat. Karty 'berou' všude. Bohužel to ale většinou platí jen ve městech. Už pár kilometrů od Prahy, Brna či jiného většího města, může být problém kartu použít. Kdyby se podařilo podpořit rozšíření placení kartami i v menších sídlech, určitě by to zcela zásadním způsobem ovlivnilo i každoroční statistiky," uvedl poradce pro platební styk ČBA Tomáš Hládek.

Vzrostl i počet on-line plateb, tedy transakcí, které se uskutečnily za použití karty v různých on-line aplikacích přes internetové brány. V roce 2016 činily on-line platby šest procent všech transakcí kartou a dosáhly devět procent jejich korunového objemu. Růst přitom vykazují již od počátku sledování tohoto ukazatele, tedy od roku 2013.

"Přes různé on-line aplikace jsme na českých i zahraničních webech provedli pomocí karet téměř 40 milionů plateb o objemu přes 42 miliard Kč. V porovnání s údaji před třemi lety, tedy s rokem 2013, to znamená nárůst o 78 procent, respektive o 76 procent," upozornil Hládek.

Češi se podle něj přestali tolik obávat plateb na zahraničních webech. Ty dokonce co do počtu transakcí převýšily platby na webech domácích. Na zahraničních Češi uskutečnili 21,2 milionu plateb za více než 22 miliard Kč, na českých to bylo 18,3 milionu plateb za 20,3 miliardy korun. To odpovídá asi čtvrtinovému růstu objemů a třetinovému zvýšení počtu obou typů plateb proti roku 2015.

Na domácích webech Češi v průměru na jednu on-line platbu utratili 1109 Kč, na zahraničních 1044 Kč. V porovnání s rokem 2013 je to zhruba o 250 Kč více. Zatímco ale průměrná částka zaplacená přes on-line aplikace na českém webu vzrostla, na webu v zahraničí naopak klesla.

Platební karta je nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti. Kreditní karta slouží k čerpání sjednaného úvěrového rámce. Charge karta je úvěrovou kartou s možností placení do povoleného úvěrového rámce a čerpané peníze nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny. Debetní karta je karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace, pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz.