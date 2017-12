Praha - V Česku letos za prvních 11 měsíců přibylo 240 nových pacientů s virem HIV. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. V celém minulém roce odhalily testy vir u 286 lidí. Podle organizace Red Ribbon, která se věnuje prevenci AIDS, tak letošní počet nakažených loňské rekordní množství nových pacientů zřejmě nepřekoná.

Šíření viru HIV a nemoci AIDS se v Česku sleduje od října 1985. Od té doby lékaři evidovali celkem 3146 nakažených - 2703 mužů a 443 žen. Choroba AIDS propukla u 584 lidí, zemřelo 277 pacientů.

V listopadu přibylo 22 nových případů - 12 v Praze, tři v Jihočeském kraji, po dvou ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a po jednom Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, bylo v listopadu zaznamenáno u pěti lidí, jeden člověk zemřel.

Experti v listopadu provedli 95.332 vyšetření. Z toho víc než 66.380 testů se týkalo dárců krve, orgánů a tkání. Celkem 1747 lidí se nechalo testovat na vlastní žádost. Letos za jedenáct měsíců bylo už celkem 1,221.783 vyšetření.

Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. "Včasným diagnostikováním HIV infekce v těle se dá předejít vzniku onemocnění AIDS a fatálním koncům, kterých jsme každý rok svědky," podotýká výkonný ředitel organizace Red Ribbon Miroslav Hlavatý.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.