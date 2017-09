Benátky - Poslední film George Clooneyho Suburbicon: Temné předměstí, hořký portrét Ameriky 50. let, sklidil na filmovém festivalu v Benátkách velký úspěch, napsal deník La Repubblica. Třebaže bratři Joel a Ethan Coenové scénář napsali v 80. letech a film byl dotočen před rokem, některé scény připomínají nedávné rasově motivované nepokoje ve virginském Charlottesvillu.

"Na filmu jsme začali pracovat, když (budoucí americký prezident Donald) Trump zahájil svou předvolební kampaň, během níž hovořil o budování zdí a o tom, jak Americe vrátí její velikost. Když někdo mluví o 'velké Americe', obvykle tím odkazuje na období (prezidenta Dwighta) Eisenhowera," vysvětlil Clooney. "Proto jsem si vzpomněl na scénář bratří Coenů, který jsme už před mnoha lety chtěli společně natočit," dodal.

Film stojí na dvou dějových linkách. První z nich - plná sexu, vraždění a komplotů - je spojena s rodinou Lodgeových. Tato vzorová bělošská rodina se roku 1959 přistěhuje na idylické předměstí, na první pohled ztělesňuje americký sen. Otce hraje Matt Damon, jeho ženu i její sestru, která s nimi žije, Julianne Mooreová. Druhá dějová linie je věnována pronásledování jejich sousedů, černošské rodiny Myersových.

Clooney se inspiroval skutečnou rodinou Myersových, první černošskou rodinou, jež v roce 1957 přišla do pensylvánského Levittownu. Hned první večer poté, co se nastěhovali, se před jejich domovem shromáždilo na 500 lidí, na dům jim vyvěsili konfederační vlajku a u vedlejšího domu hořel kříž, symbol rasistické organizace Ku Klux Klan.

"Amerika byla 'velká', pokud byl člověk heterosexuální bílý muž, jinak příliš 'velká' nebyla. Je na čase zapomenout na pozlátko a podívat se pod povrch na určité skutečné problémy, s nimiž se naše země ještě nevypořádala," uvedl na tiskové konferenci Clooney.

"Vyrůstal jsem v Kentucky, kde se v 60. letech bojovalo proti rasové segregaci. Příběh rodiny Myersových jsem položil vedle nepopiratelného šílenství Lodgeových úmyslně. Chtěl jsem upozornit na to, že se mýlíme, když své problémy připisujeme menšinám," vysvětlil režisér.

Na konci schůzi s novináři padla otázka, zda by Clooney nechtěl být dalším americkým prezidentem. "Jistě by to bylo zábavné," odvětil s rozpaky. Z těch jej vysvobodil Matt Damon konstatováním: "Kdokoli bude lepším prezidentem, než je ten nynější."