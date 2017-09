Ve městě Fu-čou na jihovýchodě Číny uhynula nejstarší panda světa držená v zajetí. Samičce Pa-s' bylo 37 let, což je v přepočtu na lidský věk více než 100 let.

Peking - Ve městě Fu-čou na jihovýchodě Číny uhynula nejstarší panda světa držená v zajetí. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC, který se odvolává na chovatele zvířete. Samičce Pa-s' bylo 37 let, což je v přepočtu na lidský věk více než 100 let. Pandy se obvykle dožívají zhruba dvaceti let, ale ty, které jsou drženy v zajetí, mohou žít déle.

Pandy velké jsou symbolem Číny a jsou přísně chráněny. Ve volné přírodě přežívá méně než 2000 těchto zvířat, které ohrožuje mizení jejich přirozeného životního prostředí a tím i jejich výhradní potravy - výhonků jediného druhu bambusu, ale také pytláctví a nízké reprodukční schopnosti.

Díky desítkám let práce ochránců přírody v Číně byla ale panda velká v roce 2016 odstraněna ze seznamu druhů nejvíce ohrožených vyhynutím.

Pa-s' byla pojmenována po údolí, kde byla zachráněna, když spadla do řeky. V zajetí žila od svých čtyř nebo pěti let. V roce 1987 byla zapůjčena na šest měsíců do zoologické zahrady v americkém San Diegu.

V Číně byla Pa-s' mediální hvězdou. Každé její narozeniny byly oslavovány s velkou okázalostí za přítomnosti kamer. Většinou dostávala dort, úměrný její velikosti.