Tu-ťiang-jen (Čína) - Nejstarší pandí samec na světě Pan Pan dnes uhynul v chovném centru ve městě Tu-ťiang-jen v čínské provincii S'-čchuan. Jednatřicetiletý samec, který se zasloužil o zachování kdysi ohroženého druhu pand velkých, měl vážné zdravotní problémy. Informoval o tom server čínského listu Global Times.

Stáří Pan Pana přezdívaného pandí dědeček odpovídalo 93 letům člověka. Samec trpěl rakovinou, vysokým krevním tlakem, očním zákalem a pro svůj špatný chrup přijímal s obtížemi potravu, uvedl server listu El Mundo.

Pan Pan sehrál důležitou roli v rámci čínských záchranných programů, které pomohly rozmnožit ztenčující se pandí populaci. Sám zplodil až 140 potomků, kteří nyní představují čtvrtinu pand chovaných v zajetí v různých částech světa.

Pandy se na svobodě obvykle dožívají zhruba 20 let a v zajetí žijí většinou o pět let déle. Před Pan Panem byla nejstarší pandou v zajetí samička Ťia-ťia, která uhynula ve věku 38 let letos v říjnu v hongkongském zábavním parku.