Praha - Průvodem od Sovových mlýnů dnes dopoledne začne studentská slavnost Majáles. Bude se konat od 13:00 v Karolinu, historickém sídle Univerzity Karlovy, a na přilehlém Ovocném trhu v centru Prahy. Součástí programu budou hudební a divadelní vystoupení nebo čtení poezie. Majáles slavnostně zahájí rektoři pražských vysokých škol. Pořadatelé na svých internetových stránkách tuto akci označují jako "festival autentické studentské kultury". V sobotu se konal v Letňanech již jeden pražský majáles.

Na dnešní slavnosti budou hrát hudební skupiny, například pražští Known as Brooklyn, brněnští Vítrholc nebo Acid Row z Plzně. K vidění budou představení Maryša a Gazdina roba v podání spolku We are C!. Součástí programu akce jsou i workshopy. Skupina Vox Luminas předvede své umění s ohněm.

Slavnosti bude předcházet průvod, který začne u Sovových mlýnů a přes most Legií projde po Národní třídě a Spálené ulici na Karlovo náměstí. Dále se centrem vydá na Staroměstské náměstí a projde Celetnou na Ovocný trh.

V Praze se již uskutečnil jeden Majáles, a to v sobotu. Šlo o akci nezávislé na té dnešní. Také tento majáles zahájil průvod, samotná akce se pak se pak uskutečnila v Letňanech, kde do areálu museli návštěvníci mít vstupenky.