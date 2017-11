Brno - Brnem projel Martin na bílém koni a slavnostně otevřel obří lahev mladého červeného vína. Nebyl to ovšem Martin z lidových pranostik, ale brněnský herec Martin Sláma. Ztvárnil světce, na jehož svátek se každoročně dostávají na trh svatomartinská vína. Zrají sice jen pár týdnů, ale podle odborníků už mají svůj osobitý charakter. Slavnost na brněnské náměstí Svobody přilákala tisíce lidí.

Letos se dlouho zdálo, že bude pro vinaře špatný rok. Nakonec se ale počasí umoudřilo a dalo vzniknout dobrým vínům, uvedl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Svatomartinskému vínu dnes nejprve požehnal farář v katedrále na Petrově. Žehnání podle něj není nějaký magický úkon nad lahví. Je to prosba o boží požehnání pro ty, jejichž těžká práce dává vínu vzniknout, uvedl farář Tomáš Koumal.

Poté projel centrem města průvod s Martinem na bělouši. "K vínu mám pozitivní vztah," řekl ČTK herec Sláma v kostýmu římského vojáka, jímž skutečný svatý Martin byl.

Slavnostnímu otevření svatomartinského, načasovanému na 11:00, přihlížely na náměstí Svobody tisíce lidí. Mnozí se tlačili pod pódiem, aby jim představitel svatého Martina mohl nalít z obří lahve.

Vinařský fond očekává, že se letos na trh dostane kolem 2,2 milionu lahví svatomartinského. Nad dvoumilionovou hranicí se tento segment trhu pohybuje dlouhodobě. Nejvíce vzorků vyrobili vinaři z Velkých Bílovic, Čejkovic a Velkých Pavlovic.

Svatý Martin je podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce znovuzrozený svátek, s nímž se kromě mladého vína pojí také hody, posvícení, martinské husy či koláče. "Já jsem hrdý na to, že to byli vinaři, kteří tu tradici svátku svatého Martina zvedli. To ostatní se k tomu přidalo a to je dobře," řekl Machovec.

Podle vinařů se mladé víno sice hodí zejména k rychlé spotřebě v řádu několika týdnů, kvalitní ale vydrží rok i déle.