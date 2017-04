Brno - V Jihomoravském inovačním centru v Brně se dnes otevřela veřejně přístupná digitální dílna. Na téměř 200 metrech čtverečních mohou zájemci pracovat například s 3D tiskárnou, laserovou řezačkou či CNC frézkou. Vybavení má sloužit jak nadšeným kutilům, tak začínajícím firmám, které zde mohou urychlit vývoj za přijatelnou cenu, řekl na tiskové konferenci manažer laboratoře zvané FabLab Tomáš Mejzlík. Z veřejně non-stop přístupných digitálních dílen je podle něj tato první.

Video: V Brně otevřeli největší digitální dílnu v ČR pro veřejnost 19.04.2017, 16:04, autor: mei/hbv, zdroj: ČTK/Brno

Cílové skupiny jsou tři. "Studenti technických oborů, dále široká veřejnost, jako jsou kutilové, modeláři či zaměstnanci korporací, tedy lidé, kteří buď nechtějí investovat do vlastní dílny, nebo na ni nemají prostor. A třetí skupinou jsou začínající firmy, které mohou díky FabLabu výrazně urychlit prototypování," řekl Mejzlík.

Od 8. března, kdy začal zkušební provoz, se bylo ve FabLabu podívat 150 lidí, třetina z nich si již zaplatila členství. Existují tři druhy. Nejlevnější za 150 korun měsíčně umožňuje přístup v otevřených hodinách, za 1000 korun měsíčně je možné laboratoř využívat nonstop. Stále je v ní někdo z provozovatelů, jejichž úkolem je také instruovat a poradit v případě potřeby.

Zatím je laboratoř vybavená základními přístroji. Jednu část tvoří elektrodílna, kde jsou čtyři pracoviště s pájkami, osciloskopy, elektrickým nářadím a vybavením pro internet věcí. Mechadílna je vybavená CNC frézkou, pilou, bruskou, vrtačkou a dalšími nástroji. 3D dílna nabízí laserovou řezačku, 3D tiskárny, 3D skener a řezací plotter. "Až se utvoří silná komunita, měla by vyjít zdola iniciativa, která řekne, jaké stroje by mohly v dílně dále být," řekl Mejzlík. Počáteční investice byla pět milionů korun, provoz by si na sebe měl vydělat. Většinu peněz poskytl kraj jako zřizovatel.

První FabLab na světě vznikl v roce 2001, dnes jich je zhruba 1000. "Mají definované vybavení, musí být přístupné veřejnosti a musí se podílet na celosvětovém hnutí a sdílení nápadů," řekl Mejzlík.

Podle náměstka hejtmana Jana Vituly (TOP 09) je FabLab další z věcí, které umožní dále rozvíjet technologické obory a nové začínající firmy na jižní Moravě.