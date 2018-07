Klamoš (Královéhradecko) - V soukromém Bioparku Štít u obce Klamoš na Královéhradecku dnes před 10:00 utekli z klece dva tygři a lev. Třem veterinářům se dospělé šelmy podařilo kolem 12:30 uspávacími střelami naráz uspat. Nikdo nebyl zraněn. ČTK to řekla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Dnes je biopark pro veřejnost uzavřen, návštěvní dobu má v létě od úterý do neděle.

Zvířata byla podle mluvčí připravena v přepravních klecích k následnému odvozu z bioparku. "Zřejmě se jim podařilo uvolnit jistící páčku u klece," řekla Kormošová. Nepotvrdila dřívější informace spolumajitelky bioparku Jitky Brusové, že se zvířata dostala ven vylomenými mřížemi.

"Zvířata nyní leží uspaná na plachtě a skončí zpět v kleci," uvedla před 13:00 Kormošová. Při zásahu se podle ní zdařil plán uspat všechna tři zvířata najednou. "Veterinářům jsme dělali policejní doprovod, aby se do bioparku dostali co nejrychleji," řekla. Jeden z veterinářů například přijel ze ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Z klece se podle majitele bioparku Antonína Hnízdila dostali desetiletý lev a dva třináctiletí sibiřští tygři. Šelmy jsou vyřazenými zvířaty z jednoho cirkusu od Berlína. Do bioparku, který sídlí v bývalém vepříně, se šelmy dostaly před třemi měsíci. "Jejich kariéra v cirkusu skončila a cirkusáci řešili, co s nimi budou dělat. Zvířata zůstala navíc. Nám se povedlo jim zajistit nové bydliště v Istanbulu, kde postavili novou zoo," řekl novinářům Hnízdil. Biopark podle něj nyní pro zvířata vyřizuje potřebné dokumenty na vývoz z EU.

Hnízdil se domnívá, že pro zvířata bylo technicky nemožné, aby si otevřela zajištěná železná vrata klece. "Takže je možné, že jim na svobodu někdo pomohl, k čemuž se já moc nepřikláním. Nebo někdo z nich je kouzelník," řekl.

Policie nyní bude podle mluvčí dál zjišťovat okolnosti útěku šelem. "Žádná právní kvalifikace zatím stanovena nebyla," řekla.

Po útěku šelem policie na místo vyslala osm policejních hlídek, zásahovou policejní jednotku a vrtulník. Příjezd k bioparku střežila hlídka se samopaly. Obyvatele Klamoše, kde žije asi 400 lidí, policie vyzvala, aby neopouštěli domy. Nikdo z policistů nakonec zasahovat nemusel.

Šelmy z klecí utekly pod borovici, kde v klidu ležely. "Budou se uspávat všechna tři najednou, aby nedošlo k nějakému problému. Zaměstnanci jsou v budově," řekla ČTK Brusová před uspáním šelem.

Pokud by veterinářům plán na uspání zvířat nevyšel a šelmy začaly utíkat do obce nebo k nedalekému lesu, byli policisté připraveni zvířata střelbou zneškodnit. "Cílem bylo, aby zvířata neopustila park, aby se nedostala do lesa," řekl novinářům zasahující policista.

Loni v květnu v bioparku lev zranil devětačtyřicetiletého muže z Prahy, který si chtěl lva vyfotit a do klece mřížemi prostrčil ke zvířeti ruce s fotoaparátem. Tříletý samec lva pustinného pak na muže zaútočil.

Biopark Štít se na prezentaci na webu charakterizuje jako soukromé zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhubením. Vznik zařízení spadá do poloviny roku 2014. Je v obci Klamoš, v její části Štít, asi šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou.

Biopark chová lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy ptáků, dále například želvy, koně, drůbež, kozy.

Na konci června utekla ze zooparku ve Zvoli u Prahy puma. Zvíře z areálu uteklo ve čtvrtek 28. června, lidé se kvůli tomu neměli zdržovat venku. V sobotu se pumu podařilo odchytit. Pumu pomáhala hledat specializovaná odchytová služba z Karlových Varů, kterou kontaktoval majitel zoo. Ze zooparku utekla puma také loni v červenci.