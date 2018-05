Augsburg (Německo) - V bavorském Augsburgu dnes dopoledne začne 69. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Na rozdíl od předchozích dvou let se uskuteční bez zástupců české vlády, bavorský premiér na něm ale - jak je zvykem - v neděli vystoupí.

Hlavní událostí úvodního dne sjezdu sdružení, které zastupuje zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa, bude předání Evropské ceny Karla IV. Letos ji obdrží vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn, který se na území Československa narodil.

Politický vrchol sjezdu přijde v neděli, kdy před očekávanými několika tisíci návštěvníků vystoupí bavorský premiér Markus Söder. Na rozdíl od předchozích dvou let ale na sjezdu nepromluví žádný zástupce české vlády. Podle šéfa sudetských Němců Bernda Posselta to však vůbec neznamená, že by se vzájemné vztahy dále nezlepšovaly. Českou neúčast na nejvyšší úrovni spíše připisuje komplikacím při vzniku české vlády.