Washington - Káva, často vychvalovaná pro své četné blahodárné účinky na zdraví, působí podle nového výzkumu amerických vědců pozitivně i díky své vůni. Odborníci zjistili, že už jen aroma linoucí se z šálku kávy patrně stimuluje mozek, napsal francouzský list Le Parisien.

Badatelé ze Stevens School of Business, Temple University a Baruch College zkoumali, zda vůně kávy může ovlivnit kognitivní funkce, tedy například paměť a koncentraci, i když třeba nápoj ani neobsahuje kofein.

Při jednom z pokusů se vědci zaměřili na výkon stovky studentů obchodní školy při zkoušce spočívající v desítce příkladů z algebry. Studenty rozdělili do dvou skupin, přičemž jedna zpracovávala zadání v místnosti, v níž byla cítit káva. Druhá skupina zkoušku absolvovala v místnosti bez jakéhokoli zápachu. Vědci konstatovali, že mnohem lepších výsledků dosáhli studenti z první skupiny.

Aby zjistili, zda to byla opravdu vůně kávy, která vedla k lepšímu soustředění, a tím pádem k lepšímu výkonu, sestavili vědci pro dvě stovky studentů dotazník. Otázky se týkaly toho, zda studenti věří, že výkon člověka mohou ovlivnit různé vůně. Studenti v dotazníku uvedli, že pokud by cítili kávu, měli by dojem, že se lépe koncentrují a mají více energie.

Výsledky výzkumu podle vědců ukazují, že už jen aroma kávy může mít podobný efekt jako konzumace nápoje. Částečně to ale podle nich může být dáno očekáváním účastníků studie, tedy jakýmsi placebo efektem vůně kávy.

Badatelé nyní podle Le Parisien zjišťují, zda může kávové aroma ovlivnit i jiné výkony, například porozumění textu.

Odborníci přiznávají kávě různé kladné účinky na zdraví, především podle nich snižuje riziko vzniku srdečních chorob, cukrovky a demence. Někteří vědci mají dokonce za to, že pití kávy prodlužuje život.