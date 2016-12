Curych - Útočník, který v pondělí postřelil tři muže v islámském centru v Curychu, byl 24letý Švýcar. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla místní policie. Podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by byl útok spojen s teroristickou organizací Islámský stát (IS) či obecně muslimským radikalismem. Pachatel po svém činu s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu. Jeho tělo bylo nalezeno nedaleko modlitebny.

Policie podle agentury Reuters uvedla, že stejný útočník zřejmě zabil také muže, jehož mrtvola byla nalezena v Curychu v neděli. Útočník a oběť se prý znali. Agentura AFP napsala, že útočník se zabýval okultními vědami. Motiv jeho činu není zatím přesně známý.

V islámském centru v největším švýcarském městě Curych postřelil Švýcar v pondělí tři muže ve věku 30, 35 a 56 let, dva z nich utrpěli těžká zranění. V islámském centru tou dobou bylo deset osob, hlavně ze Somálska, Eritreje a severozápadní Afriky. Zranění byli operováni a jsou ve stabilizovaném stavu.

Střelba v islámském centru v Curychu zranila tři lidi V islámském centru v největším švýcarském městě Curychu se dnes střílelo. Zraněni jsou tři lidé, jeden z pachatelů je na útěku. Policie oblast uzavřela, informoval web listu Tages Anzeiger. Počet zraněných potvrdila městská policie, podle které jde o dospělé osoby. Incident se odehrál v muslimské modlitebně v blízkosti hlavního nádraží ve městě. Strážci zákona uzavřeli přilehlé ulice v oblasti. Curych je největší švýcarské město a současně finanční centrum země. V alpském státě žije přibližně 400.000 muslimů. (19. 12. 2016)