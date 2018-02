Okresní soud v Ústí nad Labem projednával 26. února 2018 případ strážníka ústecké městské policie Pavla Jindry (na snímku v soudní síni), který podle obžaloby napadl spoutaného muže. Hrozí mu až pět let vězení.

Okresní soud v Ústí nad Labem projednával 26. února 2018 případ strážníka ústecké městské policie Pavla Jindry (na snímku v soudní síni), který podle obžaloby napadl spoutaného muže. Hrozí mu až pět let vězení. ČTK/Hájek Ondřej

Ústí nad Labem - Ústecký okresní soud začal dnes projednávat případ strážníka Pavla Jindry, který čelí obžalobě ze zneužití pravomoci a ublížení na zdraví. Státní zástupce ho viní z toho, že ve služebním autě napadl opilého spoutaného muže a způsobil mu zlomeniny v obličeji. Jindra to popřel.

Incident se podle obžaloby odehrál na konci listopadu 2016 kolem 02:00 před barem v centru města. Poškozený u soudu řekl, že si spletl auto strážníků s vozem taxi a pokusil se ho zastavit. Přiznal, že byl opilý a při následné diskusi se strážníky i vulgární. Vypověděl, že situace se vyhrotila, když zavrávoral a narazil do otevřených dveří auta. "Položili mě na zem, dali mi pouta," uvedl muž u soudu.

Na místo pak přijela druhá hlídka, ve které byl Jindra. Spoutaného posadil do auta s rukama za zády. "Přisedl si a než jsme se rozjeli, přišla strašná rána, pak jsem cítil jen teplo. Byla to jedna rána do levé strany," doplnil zraněný muž.

Podle státní zástupkyně Zdeňky Krausové právě Jindra muže udeřil loktem do obličeje. Muž utrpěl zlomeninu nosu a levé očnice. Znalec Miroslav Kůdela u soudu řekl, že zranění odpovídá přímému úderu. "Bylo to tupé přímé násilí," uvedl znalec s tím, že muž si nemohl zranění způsobit sám například pádem na zem. Soud kvůli mechanismu zranění a rekonstrukci děje provedl i vyšetřovací pokus. Využil totožné služební auto městské policie.

Jindra vinu odmítl. Podle jeho výpovědi byl muž agresivní a po usazení do auta kopal do sedadla před sebou a mlátil hlavou. Proto si podle svých slov přisedl přímo k němu. "Moc jsem ho nesledoval, protože s opilými lidmi nemá smysl se dohadovat. Proti němu jsem ale nepoužil vůbec nic, určitě ne vědomě," uvedl Jindra, podle něhož měl muž křivý nos už v době, kdy ho nakládal do auta. Opilého muže s kolegou odvezli na policejní služebnu, aby zjistili jeho totožnost, později mu další strážníci zavolali sanitku. "Všiml jsem si, že má krvavou nudli pod nosem," dodal Jindra.

Podle policisty Libora Hyšplera, který na obvodním oddělení zjišťoval totožnost muže, na něm bylo zranění výrazně vidět. "Vypadal, jak když ho přejel vlak," řekl Hyšpler. Později asistoval záchranářům, který muže chtěli odvézt do nemocnice. "Říkal, že ho zmlátili policajti," doplnil Hyšpler. Zasahující záchranář rozhodl o převozu muže do nemocnice. "Během našeho zásahu ztratil asi třikrát vědomí, byl nebezpečný sám sobě," uvedl záchranář. Muž byl agresivní, do sanitky ho nakonec dostali policisté.

Soud jednání odročí, čeká ještě na znalecké posudky. Jindrovi, který u ústecké městské policie stále pracuje, hrozí až pět let vězení.