Teplice - ČSSD v Ústeckém kraji nedoporučuje svým členům, aby podpořili ve stranickém referendu vstup sociální demokracie do vlády s hnutím ANO. ČTK to řekl krajský předseda Miroslav Andrt. Šéfy místních organizací nepřesvědčil ani předseda ČSSD Jan Hamáček, který s nimi dnes diskutoval v Teplicích.

Zástupci ČSSD napříč sedmi okresy Ústeckého kraje se podle Andrta shodli na tom, že vládní angažmá by pro sociální demokracii nebylo přínosem. "Vnímají to tak, že se zaprodáváme svým hodnotám, které jsme roky obhajovali," řekl ČTK Andrt s tím, že pro ČSSD bude důstojnější role v opozici. "Pokud jsou tyto podmínky maximum možného, tak nám nedávají důstojnou roli v tomto novém vládním projektu," řekl ČTK Andrt. Ústecká ČSSD se obává toho, že by ji účast ve vládě mohla poškodit v podzimních komunálních volbách. Výhrady zazněly také k rozdělení resortů.

Jednou z klíčových výtek vedení je to, že programové prohlášení možného kabinetu nezmiňuje podporu strukturálně postižených regionů, mezi něž Ústecký kraj patří. Podle Hamáčka by tuto věc ještě bylo možné vyřešit. "Pokud dojde ještě k nějakým úpravám i v důsledku nějakých požadavků KSČM, tak bychom byli schopni ten odstavec vrátit. On tam byl, z nějakého důvodu vypadl. Já jsem pátral, co je důvodem, nebyl to záměr. A předpokládám, že ani hnutí ANO nebude mít problém, když tam jasně uvedeme, že chceme řešit tyto regiony," řekl Hamáček.

Ústecká ČSSD mohla mít ve vznikající vládě svého zástupce. V uplynulých dnech se spekulovalo o tom, že by se ministryní práce a sociálních věcí mohla stát Gabriela Nekolová. Předsedkyně krajské tripartity ČTK řekla, že k rozhodnutí neucházet se o ministerskou funkci dospěla společně s vedením krajské ČSSD. "My jsme se na tom shodli a myslím si, že je to správný postoj, protože bych považovala za velmi pokrytecké, aby region, který vyjadřuje svůj nesouhlas se vstupem do vlády, současně měl kandidáta na post ministra," řekla Nekolová.

Do Teplic měl přijet i statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola, nakonec ale přijel Hamáček sám. "Nakonec tady zjišťuju, že nám (Jiří Zimola) vzkazuje něco přes média. Opravdu mě mrzí, že nepřijel osobně," dodal Andrt.

Vedení sociální demokracie dnes schválilo kandidáty na ministry včetně europoslance Miroslava Pocheho, jehož nominaci na šéfa diplomacie odmítl prezident Miloš Zeman. Ministerstvo vnitra by měl vést předseda strany Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý politický náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk. O tom, zda ČSSD do vlády vstoupí, rozhodne celostranické referendum, které začne v pondělí.