Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl stížnost Karlovarských minerálních vod. Firma poukazovala na údajný zásah do dobré pověsti způsobený publikovaným testem balených vod včetně značky Aquila Aqualinea. V soudním sporu s organizací dTest, která vydává stejnojmenný spotřebitelský časopis, Karlovarské minerální vody neuspěly. Mediální zástupce Karlovarských minerálních vod zatím rozhodnutí nekomentoval s odůvodněním, že rozhodnutí nemají celé k dispozici.

Soudce Ludvík David zdůraznil, že ÚS neřešil kvalitu testované vody. Zabýval se publikovaným materiálem, zjistil sice ve spotřebitelském testu a způsobu jeho interpretace dílčí nedostatky, ale žádný vyložený exces, který by vyžadoval zásah soudu.

"Zatím celé rozhodnutí nemáme k dispozici, proto se v této chvíli vyjadřovat nebudeme. Až se s rozhodnutím seznámíme, zvážíme další kroky," sdělil ČTK mediální zástupce firmy Pavel Novák.

"Pro nás to potvrzuje dlouhodobé stanovisko, že testy děláme profesionálně, kvalitně, nic to nemění na našem dosavadním způsobu," řekl ČTK ředitel dTestu Martin Černý.

Článek "Opravdu víte, co pijete?" vyšel v roce 2009. Srovnával 18 značek balených neperlivých vod. U balené pitné vody Aquila Aqualinea se v testu objevily také konkrétní naměřené hodnoty sodíku, benzo(ghi)perylenu a trihalomethanů. Některé hodnoty byly vytištěné červené, jiné označeny černým výstražným trojúhelníkem.

Firma na článek reagovala žalobou. Městský soud v Praze jí částečně vyhověl, Vrchní soud v Praze ale rozsudek změnil. Omluvu ani jinou satisfakci Karlovarským minerálním vodám nepřiznal. Vrchní soud poukázal na to, že proti údajnému zásahu do dobré pověsti stálo právo na svobodu projevu a šíření informací.

Podle vrchního soudu naměřené hodnoty látek a ukazatele kvality testovaných vod měly povahu skutkových tvrzení, a to vesměs pravdivých. Časopis je doplnil svými hodnotícími soudy. Cílem textu nebylo primárně očernit výrobky firmy a nevybočil z přípustných mezí přiměřené kritiky.

ÚS v nálezu zmínil, že účelem podobných testů je ochrana spotřebitele, který je vůči výrobci slabší stranou. Je ale nutné zachovávat odbornost, prostředky hodnocení mají být přiměřené, bez evidentní nadsázky, přemíry exprese, sugestivnosti nebo dokonce zjevné manipulace.

Podle Davida nelze vyloučit, že by v budoucnu u soudu uspěla firma, která kromě nedostatků v testu či nějakých procesních argumentů prokáže také negativní dopad na prodej výrobku. "Samozřejmě ty dopady by musely být náležitě vyčísleny a musela by být prokázána příčinná souvislost mezi publikovaným testem a následně sníženou produkcí výrobku," uvedl David.

Černý se podobné možnosti neobává. "Spolupracujeme s odbornými laboratořemi, máme za sebou silného partnera, který nám případně pomáhá i se zpracováním testu. Snažíme se přistupovat k tomu objektivně, nezabíhat do velkých podrobností či někoho poškozovat. Hodnotíme tak, jak ten test skutečně dopadl," řekl ředitel.