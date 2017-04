Washington/Damašek - Spojené státy zaútočily dnes na leteckou základnu syrské armády nedaleko Homsu. Podle Washingtonu z ní v úterý syrská armáda vedla chemický útok na město Chán Šajchún. Ranní krok USA podpořily západní země, Saúdská Arábie, Turecko, Japonsko i syrská opozice. Český prezident Miloš Zeman je ochoten považovat americký útok za oprávněný, pokud ze základny, na kterou americké rakety mířily, byl skutečně veden útok chemickými zbraněmi. Moskva a syrský režim ranní útok USA označily za agresi a porušení mezinárodního práva.

Podle syrských zdrojů si americký útok vyžádal až 16 obětí. V 17:30 SELČ se kvůli němu schází Rada bezpečnosti OSN.

Homský guvernér v čerstvé bilanci uvedl, že si útok vyžádal životy sedmi vojáků a devíti civilistů z obcí u základny Šajrát. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže se situace v Sýrii dá označit za mezinárodní ozbrojený konflikt.

Úřad syrského prezidenta Bašára Asada označil útok za unáhlený a nezodpovědný. USA se podle úřadu nechaly naivně unést falešnou propagandistickou kampaní.

Írán dnes označil americký úder v Sýrii za "destruktivní a nebezpečný". Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf Washington obvinil, že použil "falešnou záminku" k útoku na Sýrii.

V USA bombardování letecké základny mnozí republikáni a demokraté přivítali a označili za přiměřené. Řada z nich však uvedla, že by další kroky měly být projednány v Kongresu. Armáda na základnu Šajrát vypálila ve 3:40 SELČ ze dvou lodí ve východním Středomoří 59 střel s plochou dráhou letu typu Tomahawk a podle zatím dostupných zpráv 58 z nich dosáhlo cíle, jedna zřejmě nefungovala. Podle amerického ministerstva obrany na základně zasáhly několik cílů, včetně startovací dráhy, čerpací stanice i letadla.

Moskva v reakci na útok pozastavila platnost ujednání se Spojenými státy, které mělo zabránit incidentům mezi ruskými letouny a silami koalice vedené USA při operacích v této blízkovýchodní zemi. Ruská armáda útok hodnotí jako slabý, podle ní dosáhlo cíle 23 střel.

Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) nálety základnu téměř úplně zničily. Libanonská televize uvedla, že syrská armáda stačila před útokem evakuovat většinu letadel. Ruská televize informovala, že útok zničil devět letadel.

Opoziční Syrská svobodná armáda (FSA) útok uvítala a vyzvala USA k pokračování podobných akcí. Také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si myslí, že útok je jenom začátek. Podle něj je třeba dalších kroků k zajištění bezpečnosti Syřanů. Prosazuje vytvoření bezpečnostních zón.

USA útok zdůvodnily úterním náletem syrských letounů na město Chán Šajchún, který byl podle Washingtonu jasným chemickým útokem. Po otravě zatím neznámým plynem tam zemřelo přes osm desítek lidí. Podle USA, západních zemí a SOHR syrské vládní letouny útočily chemickými zbraněmi. Syrská vláda ale tvrdí, že nepoužila plyn, ale že její nálet zasáhl sklad chemických zbraní islamistů.

Český prezident Zeman žádá nezávislé posouzení okolností chemického útoku. K dnešní akci USA řekl, že je oprávněná "tehdy, jestliže to byl útok na základnu, z níž vzlétla letadla s těmi chemickými zbraněmi". Použití chemických zbraní je podle něj nesporný zločin.

Americký prezident Donald Trump vyzval "civilizované národy", aby se připojily k USA ve snaze "ukončit masakr a krveprolití v Sýrii". Podporu Washingtonu vyjádřil například izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Saúdská Arábie, Austrálie, Francie, Polsko, Británie či Turecko. Útok přivítala i syrská opozice, jejíž zástupce Muhammad Allúš vyzval k mezinárodní akci proti všem leteckým základnám syrského režimu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že za poslední vývoj v Sýrii nese plnou odpovědnost režim prezidenta Bašára Asada.

AP: Cíl v Sýrii při dnešním útoku zasáhlo 58 z 59 tomahawků

Americká armáda vypálila při ranním útoku na leteckou základnu u syrského Homsu 59 střel Tomahawk s plochou dráhu letu. Podle amerického představitele citovaného agenturou AP dosáhlo cíle 58 těchto střel, jedna asi nefungovala. Rusko předtím označilo útok za slabý, podle něj syrskou základnu zasáhlo jen 23 střel.

Podle zdroje AP střely zasáhly letecké kryty a zničily místo, kde se skladovaly pohonné hmoty. Střely Tomahawk dokážou letět nízko a je obtížné zničit je prostředky protiletecké obrany. Rusko se podle tohoto zdroje teď bude snažit vylepšit syrské rakety země-vzduch, ale je to prý něco jako zavírat dveře stáje, když kůň už utekl.

Ruská armáda, která má v Sýrii své jednotky a letadla, oznámila, že její zbraně jsou protileteckou obranou dobře chráněny. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov řekl, že protiletecké systémy, jaké má Rusko v Sýrii, zaručují ochranu ruským letadlům na základně Hmímím v provincii Latákíja.

Předtím Konašenkov prohlásil, že Rusko chce posílit protivzdušnou obranu syrské armády, především nejcitlivějších objektů. Podle mluvčího byl americký úder velmi slabý - základnu Šajrát zasáhlo jen 23 střel. Zasáhly jídelnu, radiolokátor a šest opravovaných letadel MiG-23. Dráhu letiště podle něj nezničily.

Podle senátora Viktora Ozerova, který předsedá brannému výboru, ruské základny v Sýrii chrání systémy protivzdušné obrany S-400 a S-300. Rusko má v zemi leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja a námořní základnu v přístavu Tartús.

Západ zásah USA v Sýrii přivítal, Rusko ostře protestovalo

Americký úder na leteckou základnu syrské armády v reakci na úterní chemický útok na syrské město Chán Šajchún dnes podpořily západní země, Saúdská Arábie, Turecko a Japonsko. Čína varovala před další eskalací konfliktu. Rusko ho stejně jako syrská státní televize označilo za agresi proti svrchovanému státu a za porušení mezinárodního práva, akci jako "nebezpečnou a destruktivní" odsoudil také Írán. Moskva současně pozastavila platnost ujednání se Spojenými státy, které mělo zabránit incidentům mezi ruskými letouny a silami koalice vedené USA při operacích v této blízkovýchodní zemi.

Čeští politici vesměs s akcí USA vyjadřovali souhlas. "ČR chápe vojenský zásah USA jako snahu předejít dalším chemickým útokům v Sýrii proti civilnímu obyvatelstvu," uvedlo v prohlášení ministerstvo zahraničí. Podobně se vyjádřil také premiér Bohuslav Sobotka. Podle ministra obrany Martina Stropnického nelze reakci USA považovat za přemrštěnou.

Předseda Evropské rady Donald Tusk míní, že americký úder v Sýrii ukazuje potřebnou rozhodnost proti barbarským chemickým útokům. Doplnil, že EU bude s USA spolupracovat na ukončení brutality v Sýrii. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že USA informovaly unii, že jejich údery v Sýrii jsou omezené a jejich cílem je zabránit dalšímu užívání chemických zbraní.

Spojené státy dnes brzy ráno zaútočily na leteckou základnu syrské armády nedaleko Homsu, z níž v úterý startovala letadla, která podle Washingtonu zaútočila chemickými zbraněmi na Chán Šajchún. Po otravě zatím neznámým plynem zemřelo přes osm desítek lidí. Západ incident připisuje syrskému režimu, ten to opakovaně odmítl. Také Rusko považuje obvinění Damašku z použití chemických zbraní za dosud neprokázaná.

"(Americký) zásah byl omezený na jednu základnu, byl zcela přiměřený," uvedl britský ministr obrany Michael Fallon. Dodal, že jeho cílem bylo odradit syrský režim od dalších útoků chemickými zbraněmi. "Takže my (úder USA) nevnímáme jako začátek další vojenské kampaně," zdůraznil s tím, že šlo o jednostrannou operaci USA. Spojené státy podle něj Británii nepožádaly, aby se na útoku podílely.

Šéf francouzské diplomacie Jean-Marc Ayrault označil americký úder za varování zločinnému režimu. Francouzský prezident François Hollande a německá kancléřka Angela Merkelová krátce poté ve společném prohlášení uvedli, že Paříž i Berlín budou nadále prostřednictvím OSN usilovat o mírové řešení syrské krize. "Za současný vývoj situace nese odpovědnost (syrský prezident Bašár) Asad," uvádí komuniké. Podobně se vyjádřil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Režim prezidenta Asada nese plnou odpovědnost za poslední vývoj v Sýrii, uvedl.

Podporu USA vyjádřily také Turecko, Rakousko, Itálie, Polsko, Japonsko, Indonésie a Saúdská Arábie. Peking vyzval strany konfliktu, aby se vyvarovaly dalšího zhoršování situace. Írán, který je hlavním regionálním spojencem syrského režimu, označil akci USA za "nebezpečnou a destruktivní".

Nejostřeji proti zásahu, při němž podle syrských úřadů zahynulo sedm lidí, protestoval hlavní Asadův spojenec Rusko. Podle Moskvy byl úder nepromyšlený a prohloubí stávají problémy. Moskva také vyzvala k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN. O svolání rady už dříve požádala Bolívie, která je nyní nestálým členem RB OSN.

Pentagon uvedl, že Rusko bylo dvě hodiny před americkým útokem varováno. Podle britského ministra obrany Fallona byl zásah pečlivě naplánován tak, aby nezasáhl ruský personál působící na základně. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov potvrdil, že při útoku nejspíš nebyl zabit žádný Rus. Americkou akci označil za "agresi".

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes také prohlásil, že syrská armáda nedisponuje zásobami chemických zbraní, což podle něj potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Telefonický rozhovor prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa kvůli americkému úderu v Sýrii se zatím neplánuje, uvedl Peskov.

Také podle Íránu je zásah Spojených států porušením mezinárodního práva. "Irán odsuzuje použití chemických zbraní. Zároveň ale soudí, že je nebezpečné, destruktivní a také porušením mezinárodního práva využít (chemické zbraně) jako záminku pro jednostrannou akci," řekl mluvčí ministerstva zahraničí.

Turecký prezident doufá, že americký útok u Homsu je jen začátek

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan doufá, že dnešní útok amerických sil na leteckou základnu u syrského města Homs je jen začátek. K ochraně syrských občanů je podle něj třeba podniknout ještě další kroky. Mluvčí Erdoganovy kanceláře už předtím řekl, že zničení základny je důležitý krok, který syrské vládě ukáže, že její útoky nezůstanou bez odezvy.

Erdogan později řekl, že doufá, že útok na základnu je jen prvním krokem a že budou následovat další akce, které ochrání Syřany. Ukázala se podle něj oprávněnost požadavku Ankary na vytvoření bezpečných zón v Sýrii. "Vítám tento konkrétní a pozitivní krok. Je dostatečný? Myslím, že ne. Abychom dosáhli prokazatelných výsledků, je třeba zajistit ochranu utlačovaných syrských občanů," řekl Erdogan.

I když je útok na základnu Šajrát pozitivní čin, podle Erdogana sám o sobě nestačí. Turecko stojí v syrském konfliktu na straně oponentů syrského režimu. "Vyhlasme v severní Sýrii u turecké hranice bezpečnostní zóny. Mohou mít 4000 až 5000 kilometrů čtverečních. Postavme tam domy a usaďme syrské občany," řekl Erdogan k dlouhodobému požadavku Turecka na vytvoření bezpečných zón.

Turecký vicepremiér Numan Kurtulmuş ve vysílání turecké televizní stanice Fox TV prohlásil, že mezinárodní společenství by mělo zaujmout tvrdý postoj vůči "barbarství" syrské vlády. Domnívá se proto, že mezinárodní společenství by mělo vládu prezidenta Bašára Asada potrestat. Zároveň uvedl, že věří ve zrychlení mírového procesu.

Bombardování letecké základny rovněž uvítalo turecké ministerstvo zahraničí s tím, že Turecko podnikne veškeré kroky k tomu, aby se syrská vláda musela zodpovídat z chemického útoku.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu řekl, že bezpečné zóny jsou v Sýrii teď důležitější než kdykoliv dříve. V zemi by podle něj měla být založena přechodná vláda, ve které by Asad neměl místo. Pokud bude Asad pokračovat v násilí na civilistech a odmítne odejít dobrovolně, měly by být podle Çavuşoglua podniknuty kroky, které ho zbaví funkce. Çavuşoglu také uvedl, že se už spojil s německým a francouzským ministerstvem zahraničí a že už kontaktoval i amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona, stejně jako ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Ruská duma chce vyzvat svět k odsouzení útoku na Sýrii

Ruská Státní duma dnes vyzve parlamenty ostatních států a meziparlamentní organizace, aby odsoudily americký útok na základnu syrské armády nedaleko Homsu. "Americká agrese" podle ní podrývá mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu.

Podle předsedy zahraničního výboru dumy Leonida Sluckého prohlášení zdůrazní, že porazit terorismus je možné pouze prostřednictvím efektivního systému mezinárodní kolektivní bezpečnosti.

"Poslanecká sněmovna vyzývá všechny parlamenty na světě, Meziparlamentní unii, parlamentní shromáždění Rady Evropy a parlamentní shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, aby odsoudily agresi a porušení mezinárodního práva ze strany USA," píše se v prohlášení, které připravil Sluckého výbor.