Washington - Spojené státy si s jadernou hrozbou Severní Koreje poradí, ať už s čínskou pomocí, anebo bez ní. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Setkání Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem na Floridě je naplánováno na tento čtvrtek a pátek. KLDR minulý rok provedla dvě jaderné zkoušky a přes dvě desítky testů balistických střel.

"Jestliže problém Severní Koreje nevyřeší Čína, vyřešíme ho my," uvedl Trump v rozhovoru s Financial Times. "Čína má na Severní Koreu velký vliv. A buďto nám s ní pomůže, anebo ne. Jestliže nám pomůže, bude to k jejímu dobru, a pokud nám nepomůže, bude to na úkor všech," řekl dále. Na otázku, jak by problém vyřešil, odpověděl vyhýbavě, ale konstatoval, že USA situaci bez problémů zvládnou i bez čínské pomoci.

Vztahy mezi oběma velmocemi jsou od Trumpova zvolení nejisté. Nynější americký prezident už během své kampaně obviňoval Čínu z nekalých obchodních praktik, hrozil zvýšením dovozní daně u zboží z této asijské země, obviňoval také Peking z manipulace s měnou. Očekává se, že oba státníci na setkání proberou vedle obchodu a severokorejské hrozby i teritoriální spory v Jihočínském moři.

Čína je sice historickým spojencem Severní Koreje, ale v posledních letech panují mezi oběma zeměmi napjaté vztahy. To se projevilo nedávno během severokorejských raketových zkoušek. Čína v únoru zarazila veškerý dovoz uhlí od východního souseda do konce roku 2017, čímž značně snížila hlavní zdroj příjmu hotovosti Pchjongjangu. Podle analytiků Peking Severní Koreu podporuje z obavy, že by kolaps severokorejského režimu mohl vést ke znovusjednocení Koreje a k přítomnosti amerických vojáků v zemi sousedící s Čínou, uvedl dnes zpravodajský server BBC.

lsk sva